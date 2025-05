Economia circolare e transizione verde | conviene investirci?

© Bergamonews.it - Economia circolare e transizione verde: conviene investirci? Si chiude un’altra settimana corta (il 1 maggio i mercati italiani erano chiusi) che ha visto i principali indici in crescita: il FTSE MIB chiude con +2,62% di performance, il FTSE ITALIA STAR il 4,01%, mentre in frazionale flessione risulta l’indice delle micro caps, FTSE ITALIA GROWTH, che chiude con un -0,35%. A livello di titoli, la medaglia d’oro della miglior performance settimanale spetta a Leonardo, che mette a segno un +8,29% che beneficia del rialzo del rating di credito a lunge termine da parte di S&P, grazie alla solida performance operativa e al miglioramento degli indicatori di credito. Da non sottovalutare, inoltre che calmatasi la fase negativa di mercato, il titolo benefica delle revisioni al rialzo dei target price dello scorso marzo da parte di UBS (target price 50 euro), Morgan Stanley (60 euro) e Intesa San Apolo (52. 🔗 Bergamonews.it

Se ne parla anche su altri siti

Ecco il deposito dei tram, Lepore: "Un tetto verde, grande economia circolare" | VIDEO - Dopo aver svelato gli interni dei convogli, il sindaco Matteo Lepore illustra "il posto dove dormiranno i tram a Bologna", in pratica l'ex deposito dei tram di Borgo Panigale che torna al suo ruolo originario. Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaToday Per ora anche lì si vede un... 🔗bolognatoday.it

Economia circolare, così il sistema Comieco spinge il Paese: per ogni euro investito se ne attivano quasi 7 - Nei suoi 40 anni di vita, Comieco, il Consorzio nazionale per il riciclo degli Imballaggi cellulosici, tramite i suoi consorziati e convenzionati, ha dato vita ad un sistema economico, industriale e civico talmente efficiente da essere in grado di sviluppare un effetto moltiplicatore sia sugli investimenti che sul benessere dei cittadini. E se fino ad oggi questo beneficio era tanto evidente, quanto difficile da quantificare nel suo complesso, ora non è più così. 🔗ildenaro.it

Mattarella “Italia e Giappone impegnate nella transizione verde” - TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “In Giappone e in Italia i dati sull’aspettativa di vita sono lusinghieri. Un risultato che attesta la qualità dell’ambiente e dei sistemi sanitari ma, accompagnati da bassi tassi di natalità, registrano un invecchiamento della popolazione e, uniti all’accelerazione tecnologica, fenomeno con ampie ricadute sociali, impongono di riformulare consolidati modelli di vita”. 🔗unlimitednews.it

Ne parlano su altre fonti

Economia circolare e transizione verde: conviene investirci?; Economia circolare | Summer School Circular Economy Innovation & Skills; Rifiuti, energia ed economia circolare; Scuderi (Verdi): Commissione Ue mette a rischio i progressi nella regolamentazione della sostenibilità. 🔗Ne parlano su altre fonti

La transizione energetica e il percorso verso un mondo più sostenibile sono morti? - Nonostante quanto leggiate e sentiate la risposta a nostro parere è: assolutamente no. I recenti avvenimenti (insediamento di un Presidente americano negazionista lato climate change, riorientamento d ... 🔗panorama.it

Cos’è l’economia circolare e perché è essenziale per la sostenibilità - Per un mondo più verde e responsabile, la transizione verso l’economia circolare è un passo fondamentale che aziende, governi e cittadini devono intraprendere al più presto. 🔗timemagazine.it

Economia circolare: stabilite le regole operative per il riconoscimento dell’incentivo per lo sviluppo del biometano - Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con decreto direttoriale prot. registro decreti n. 98 del 28 febbraio 2025 ha approvato ... 🔗ipsoa.it