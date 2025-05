Ecco Muovi Ravenna in tour | appuntamento al parco insieme al candidato sindaco Barattoni

© Ravennatoday.it - Ecco "Muovi Ravenna in tour": appuntamento al parco insieme al candidato sindaco Barattoni appuntamento, domenica (4 maggio), nell'ambito della campagna di partecipazione a sostegno della candidatura di Alessandro Barattoni dal titolo Muovi Ravenna in tour, dopo l'incontro di venerdì, 2 maggio, quando in tantissimi si sono ritrovati per le vie del centro alla scoperta di. 🔗 Nuovo, domenica (4 maggio), nell'ambito della campagna di partecipazione a sostegno della candidatura di Alessandrodal titoloin, dopo l'incontro di venerdì, 2 maggio, quando in tantissimi si sono ritrovati per le vie del centro alla scoperta di. 🔗 Ravennatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Elezioni amministrative, Barattoni (Pd) riparte in campagna elettorale con "Muovi Ravenna in tour" - Parte una nuova fase della campagna elettorale del candidato sindaco del centrosinistra Alessandro Barattoni che ppropone "Muovi Ravenna in tour", ciclo di sette incontri di comunità "per ascoltare, dialogare e costruire insieme il futuro della città. L'obiettivo - spiega il Pd in una nota - è... 🔗ravennatoday.it

Tour romagnolo finito: ecco il momento in cui Carlo e Camilla decollano da Forlì - Alle 17,32 si è ufficialmente conclusa la visita in Italia e in Romagna di re Carlo III e della consorte Camilla. Poco dopo è decollato anche l'aereo presidenziale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗forlitoday.it

Le Blackpink arrivano in Italia: ecco le date del tour a Milano - Le Blackpink arrivano in Italia per la prima volta con un unico evento. Mercoledì 6 agosto 2025 si esibiranno all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. Si tratta di uno dei gruppi al femminile tra i più famosi al mondo. Star mondiali del K-POP, annunciano il loro attesissimo ritorno sul palco con una tournée esclusiva di spettacoli. Il tour toccherà gli stardi del Nord America, Europa e Regno Unito quest’estate. 🔗metropolitanmagazine.it

Su questo argomento da altre fonti

Ecco Muovi Ravenna in tour: appuntamento al parco insieme al candidato sindaco Barattoni; Apre un nuovo supermercato che cerca circa 40 collaboratori: ecco come candidarsi; Muovi Ravenna in Tour parte da Sant'Alberto, paese natale del candidato sindaco Alessandro Barattoni; Elezioni comunali Ravenna, 7 candidati e 18 liste: ecco il lungo elenco. 🔗Cosa riportano altre fonti

“Muovi Ravenna in tour”: da oggi il nuovo processo di partecipazione civica voluto da Alessandro Barattoni - “Muovi Ravenna è stata un’esperienza unica, che mi ha permesso di incontrare centinaia di cittadine e cittadini, di accogliere, condividere e ascoltare intuizioni di cui chiunque di noi può essere por ... 🔗ravenna24ore.it

Muovi Ravenna in Tour parte da Sant’Alberto, paese natale del candidato sindaco Alessandro Barattoni - È iniziato ieri da Sant’Alberto “Muovi Ravenna In Tour” ciclo di incontri del candidato sindaco del Partito Democratico Alessandro Barattoni. È stata l’occasione per inaugurare la sede elettorale di v ... 🔗ravennawebtv.it

“Muovi Ravenna in tour”: da mercoledì 30 aprile il nuovo processo di partecipazione civica voluto da Alessandro Barattoni - Proprio per questo, a un mese dal voto, abbiamo deciso di proporre un nuovo percorso dal titolo Muovi Ravenna in tour“. Muovi Ravenna in tour è il nuovo ciclo di sette appuntamenti informali ... 🔗ravennawebtv.it