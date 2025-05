Ecco il Festival Agrofutura 2025 A Bologna si semina il futuro Laboratori scienziati e giovani

Agrofutura, il grande progetto editoriale e territoriale firmato QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione, un Festival che 'semina il futuro' e raccoglie punti di vista e intuizioni per uno sguardo agli scenari evolutivi, le sfide e le opportunità. È realizzato col sostegno della Regione Emilia-Romagna e della Regione Toscana, come main partner Bper Banca e avrà come luoghi d'elezione il Museo della Storia di Bologna di Palazzo Pepoli e piazza Minghetti, dove sorgerà Casa Carlino, una serra ideata rispettando i principi di ecosostenibilità. Due giorni fittissimi di incontri, patrocinati dal Comune di Bologna, a cominciare dal 'quartier generale' di Palazzo Pepoli, dove venerdì 16 si aprono le porte di Agrofutura con la business conference inaugurale (su invito), un momento di analisi e visione che coinvolge istituzioni, aziende, accademici e professionisti del settore.

