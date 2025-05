Ebimotors | sfortunato ritiro in Michelin Le Mans Cup a Le Castellet

Michelin Le Mans Cup 2025 per Ebimotors. La trasferta in terra francese sul circuito Paul Ricard di Le Castellet non vede tagliare il traguardo la colorata Porsche GT3 R numero 95 del team di Cermenate (CO).La vettura, scesa in pista con il duo Fabrizio Broggi e Sergiu Nicolae, è stata protagonista di un contatto con un’auto di classe LMP3. I danni riportati all’anteriore non hanno reso fattibile continuare la gara in sicurezza. Perciò il team ha amaramente alzato bandiera bianca. Un vero peccato visto il feeling che entrambi i piloti hanno dimostrato sulla pista francese, andato migliorando giro dopo giro.Il ritiro, chiaramente, pesa sulla classifica di campionato, anche se Ebimotors può sperare in positivo per il futuro visti gli enormi progressi che sia Fabrizio che Sergiu stanno mostrando in pista, sia sul giro secco che sul passo gara. 🔗 Si chiude con tanto amaro in bocca la seconda prova stagionale dellaLeCup 2025 per. La trasferta in terra francese sul circuito Paul Ricard di Lenon vede tagliare il traguardo la colorata Porsche GT3 R numero 95 del team di Cermenate (CO).La vettura, scesa in pista con il duo Fabrizio Broggi e Sergiu Nicolae, è stata protagonista di un contatto con un’auto di classe LMP3. I danni riportati all’anteriore non hanno reso fattibile continuare la gara in sicurezza. Perciò il team ha amaramente alzato bandiera bianca. Un vero peccato visto il feeling che entrambi i piloti hanno dimostrato sulla pista francese, andato migliorando giro dopo giro.Il, chiaramente, pesa sulla classifica di campionato, anche sepuò sperare in positivo per il futuro visti gli enormi progressi che sia Fabrizio che Sergiu stanno mostrando in pista, sia sul giro secco che sul passo gara. 🔗 Ilgiornaledigitale.it

