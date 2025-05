EasyJet Eju3775 rientra a Malpensa per odore di fumo e malfunzionamento tecnico

EasyJet Eju3775, decollato dall'aeroporto di Malpensa e diretto a Fuerteventura, ha dovuto rientrare a Milano pochi istanti dopo il decollo a causa di un malfunzionamento tecnico che ha provocato la percezione di un odore di fumo in cabina. Gestione della situazione L'aeromobile ha effettuato un atterraggio sicuro nello scalo milanese.

Fumo in cabina: volo EasyJet diretto a Fuertevenuta rientra in emergenza a Malpensa - Malpensa (Varese) – Fumo in cabina: l’aereo appena decollato ritorna in pista e in aeroporto scattano le procedure di emergenza. E’ successo questa mattina sabato 3 maggio a Malpensa, poco dopo le 8, quando il volo EasyJet diretto a Fuerteventura ha dato l’allarme per la presenza di fumo in cabina. L’aereo, un Airbus, ha invertito la rotta per fare ritorno sulla pista dello scalo varesino, dove nel frattempo sono scattate le procedure d’emergenza a terra con l'intervento in pista della sala operativa di Areu, del 118 e dei vigili del fuoco. 🔗ilgiorno.it

Fumo in cabina, volo EasyJet diretto a Fuerteventura rientra in emergenza a Malpensa - Malpensa (Varese) – Fumo in cabina: l’aereo appena decollato ritorna in pista e in aeroporto scattano le procedure di emergenza. E’ successo questa mattina sabato 3 maggio a Malpensa, poco dopo le 8, quando il volo EasyJet diretto a Fuerteventura ha dato l’allarme per la presenza di fumo in cabina. L’aereo, un Airbus321, ha invertito la rotta per fare ritorno sulla pista dello scalo varesino, dove nel frattempo sono scattate le procedure d’emergenza a terra con l'intervento in pista della sala operativa di Areu, del 118 e dei vigili del fuoco. 🔗ilgiorno.it

Allarme fumo in cabina, aereo rientra all’aeroporto di Malpensa subito dopo il decollo: cosa è successo - Questa mattina un volo di Easyjet in partenza da Malpensa e diretto a Fuerteventura è tornato all'aeroporto di partenza pochi minuti dopo il decollo a causa di un'allarme scattato per la presenza di fumo in cabina. Ad attenderlo sulla pista c'erano i vigili del fuoco, che però non hanno trovato malfunzionamenti o anomalie sul velivolo. Anche le persone a bordo non hanno accusato malori e il volo è ripartito due ore dopo. 🔗fanpage.it

