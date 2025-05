E45 fermato perché guida in modo strano | dall' auto spunta una pistola

fermato lungo la E45. E dall'auto spunta una pistola a salve senza tappo rosso. La polizia di Perugia ha denunciato un 35enne romeno per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. L'uomo è stato individuato mentre guidava "con fare incerto" lungo la superstrada.

Bari, morte Fabiana Chiarappa: fermato prete alla guida dell’auto pirata - È stato individuato e fermato il pirata della strada che nella sera del 2 aprile scorso ha travolto e ucciso Fabiana Chiarappa, 32 anni, morta nell’incidente avvenuto sulla strada 172 che collega Turi a Putignano, in provincia di Bari. Si tratta di un prete della provincia barese, già ascoltato dal pm in presenza del suo avvocato. L’uomo deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. 🔗lapresse.it

Guida contromano e parlando al cellulare uno scooter rubato: fermato e denunciato dalla polizia - In sella a uno scooter rubato e, per giunta, procedendo contromano e parlando al telefonino: è stato denunciato a piede libero un47enne di nazionalità serba residente in provincia di Sondrio che oggi è stato fermato dalla polizia a Camerlata, in provincia di Como. Come riferiscono i colleghi... 🔗sondriotoday.it

Monaco, auto piomba sulla manifestazione dei Verdi e investe un gruppo di persone: 15 feriti. Fermato il giovane alla guida - A Monaco di Baviera un'auto ha investito un gruppo di persone, mentre era in corso una manifestazione dei Verdi, il sindacato dei servizi. Alla guida un giovane che è stato... 🔗ilmessaggero.it

Fermato nella superstrada E45: in auto due chili e mezzo di hashish e 62mila euro - Gli agenti della polizia stradale, durante un pattugliamento nella superstrada E45, hanno notato un taxi che "procedeva ... prima ha provato a ignorare i poliziotti, poi si è fermato in un'area di ... 🔗www3.saturnonotizie.it