È morta Paola Meneghin la nonna vigile che i bambini adoravano

© Monzatoday.it - È morta Paola Meneghin la "nonna vigile" che i bambini adoravano Paola”. Questo il post che ieri, venerdì 2 maggio, è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell’asilo per l’infanzia di Seveso.Un grazie a Paola Meneghin, 64 anni, "nonna vigile" che è scomparsa nei giorni scorsi. Un volto e un sorriso molto noti e amati dai bambini che frequentano. 🔗 “Grazie”. Questo il post che ieri, venerdì 2 maggio, è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell’asilo per l’infanzia di Seveso.Un grazie a, 64 anni, "" che è scomparsa nei giorni scorsi. Un volto e un sorriso molto noti e amati daiche frequentano. 🔗 Monzatoday.it

