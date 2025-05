Duomo gremito per San Gennaro | Napoli attende il miracolo nel giorno del ricordo di Imperiali

Napoli per il “miracolo” della liquefazione del sangue di San Gennaro, che secondo la tradizione si verifica tre volte l’anno: il sabato che precede la prima domenica di maggio, il 19 settembre e il 16 dicembre. In occasione del “miracolo di maggio” si terrà nel pomeriggio, come ogni anno, la solenne processione del busto di San Gennaro e delle ampolle contenenti il ??sangue del martire dal Duomo alla Basilica di Santa Chiara. Già gremito il Duomo, con un velo di tristezza per la notizia della scomparsa di Riccardo Imperiali di Francavilla, membro della Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, morto nella notte a causa di una grave malattia. Alle ore 17, nella Cappella del Tesoro, alla presenza dell’abate prelato, monsignor Vincenzo De Gregorio e della Deputazione presieduta dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, sarà aperta la cassaforte che custodisce le reliquie del Santo. 🔗 Attesa aper il “” della liquefazione del sangue di San, che secondo la tradizione si verifica tre volte l’anno: il sabato che precede la prima domenica di maggio, il 19 settembre e il 16 dicembre. In occasione del “di maggio” si terrà nel pomeriggio, come ogni anno, la solenne processione del busto di Sane delle ampolle contenenti il ??sangue del martire dalalla Basilica di Santa Chiara. Giàil, con un velo di tristezza per la notizia della scomparsa di Riccardodi Francavilla, membro della Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San, morto nella notte a causa di una grave malattia. Alle ore 17, nella Cappella del Tesoro, alla presenza dell’abate prelato, monsignor Vincenzo De Gregorio e della Deputazione presieduta dal sindaco diGaetano Manfredi, sarà aperta la cassaforte che custodisce le reliquie del Santo. 🔗 Ildenaro.it

