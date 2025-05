Duemila in piazza per sostenere Lorenza Roiati Niente bandiere ma solo antifascismo

© Corriereadriatico.it - Duemila in piazza per sostenere Lorenza Roiati. «Niente bandiere ma solo antifascismo» piazza Cecco d?Ascoli, Porta Romana Ascoli Piceno. Si preannuncia come un corteo «antifascista, non violento e pacifico» quello che oggi sfilerà. Sono attesi. 🔗 ASCOLI Ore 15,Cecco d?Ascoli, Porta Romana Ascoli Piceno. Si preannuncia come un corteo «antifascista, non violento e pacifico» quello che oggi sfilerà. Sono attesi. 🔗 Corriereadriatico.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

L’Associazione Trasparenza per Melito e la Fondazione Veronesi in piazza per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici - Sostegno alla ricerca sui tumori pediatrici: l’iniziativa “Il Pomodoro per la ricerca” a Melito di Napoli “L’Associazione Trasparenza per Melito è felice e orgogliosa di sostenere l’iniziativa benefica di Fondazione Veronesi “Il Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente” in collaborazione con ANICAV Associazione e Consorzio Ricrea Acciaio, che ha l’obiettivo sostenere la ricerca sui tumori pediatrici. 🔗puntomagazine.it

Il ministro Calderoli ai gazebi della Lega: “In piazza per sostenere le nostre battaglie: pace fiscale e nel mondo” - Bergamo. Il ministro Roberto Calderoli arriva a Bergamo, in occasione dei gazebi voluti dalla Lega, per raccogliere firme per la pace fiscale e a sostegno delle forze dell’ordine. E l’occasione è propizia anche per festeggiare, come ha scelto di fare la sezione cittadina del Carroccio, la giornata della donna. E dopo la tappa cittadina ha raggiunto anche Telgate, paese del sindaco e vice segretario regionale Fabizio Sala. 🔗bergamonews.it

Arpaise, la Pro Loco ‘Papa’ in piazza per sostenere la ricerca - Tempo di lettura: 3 minutiLa Pro Loco Generoso Papa di Arpaise, guidata dal Presidente Walter Mazzone, sostenendo l’Associazione di Volontariato Ail Benevento Odv “Stefania Mottola” (Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma), nella manifestazione nazionale del 4-5-6 Aprile, in cui tutti i volontari Ail e Associazioni di Volontariato, sono scesi in tutte le piazze d’Italia, di seguito anche nelle piazze e nei punti SolidAil della Città di Benevento e dei Comuni della Provincia di Benevento, con i propri volontari e sostenitori, ha voluto dare come ogni anno il suo ... 🔗anteprima24.it

Su questo argomento da altre fonti

Duemila in piazza per sostenere Lorenza Roiati. «Niente bandiere ma solo antifascismo»; Iov e Avo raccolgono 6 tonnellate di tappi per sostenere le donne malate di cancro. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Duemila in piazza per sostenere Lorenza Roiati. «Niente bandiere ma solo antifascismo» - ASCOLI Ore 15, piazza Cecco d’Ascoli, Porta Romana Ascoli Piceno. Si preannuncia come un corteo «antifascista, non violento e pacifico» quello che oggi sfilerà. Sono ... 🔗msn.com

Dopo lo striscione ad Ascoli Lorenza travolta da solidarietà - Una piazza piena e solidale ha abbracciato questo ... A lanciare l'invito a sostenere Lorenza è stato l'eurodeputato Pd e candidato presidente alle regionali delle Marche, Matteo Ricci che ... 🔗ansa.it

Dopo lo striscione ad Ascoli Lorenza travolta dalla solidarietà - Una piazza piena e solidale ha abbracciato questo ... A lanciare l'invito a sostenere Lorenza è stato l'eurodeputato Pd e candidato presidente alle regionali delle Marche, Matteo Ricci che ... 🔗ansa.it