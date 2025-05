Due investimenti mortali in 24 ore | le associazioni dei pedoni bussano alla porta del Campidoglio

© Romatoday.it - Due investimenti mortali in 24 ore: le associazioni dei pedoni bussano alla porta del Campidoglio investimenti mortali, a Roma, nel volgere di una giornata. Il primo maggio ha così contribuito ad aggiornare una triste statistica: quella dei pedoni uccisi nella Capitale.I casi più recentiIl tragico epilogo del pensionato investito alla Magliana mentre passeggiava con il cane, è. 🔗 Due, a Roma, nel volgere di una giornata. Il primo maggio ha così contribuito ad aggiornare una triste statistica: quella deiuccisi nella Capitale.I casi più recentiIl tragico epilogo del pensionato investitoMagliana mentre passeggiava con il cane, è. 🔗 Romatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Serale di Amici 24, due sfidanti in bilico e tensioni tra i prof - Avete presente quel momento in cui sale l’adrenalina e ci sentiamo tutti coinvolti, anche se siamo comodamente seduti a guardare la televisione? È esattamente ciò che ci ha rapito durante la terza puntata del serale di Amici 24. Non c’è stato spazio per la noia: tra sfide al cardiopalma e discussioni accese, la gara ha […] L'articolo Serale di Amici 24, due sfidanti in bilico e tensioni tra i prof è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Auto contro tir sulla Statale: nell'incidente morti due ragazzi di 35 e 24 anni - Un uomo di 35 anni e una giovane di 24, entrambi pugliesi: è di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto un'ora circa dopo la mezzanotte sulla strada statale 655 Bradanica,... 🔗quotidianodipuglia.it

Auto contro tir sulla Statale: nell'incidente morti due ragazzi di 35 e 24 anni - Un uomo di 35 anni e una giovane di 24, entrambi pugliesi, di Santeramo in Colle: è di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto un'ora circa dopo la mezzanotte sulla... 🔗quotidianodipuglia.it

Se ne parla anche su altri siti

Due investimenti mortali in 24 ore: le associazioni dei pedoni bussano alla porta del Campidoglio; Incidenti stradali: ogni ora in Italia investiti due pedoni, Roma la città più pericolosa; Morti 5 pedoni in Toscana dall'inizio dell'anno. In Italia è una strage: in meno di due mesi 71 decessi. A rischio soprattutto gli over 65; Milano, investe e uccide una donna sulle strisce: salvi i figli. Arrestato mentre lavorava in cava. 🔗Se ne parla anche su altri siti