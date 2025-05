Due ettari di prato in fumo si sospetta il dolo

Un vasto incendio ha tenuto impegnate le squadre di emergenza nella serata di venerdì 2 maggio nel comune di Lauco, precisamente in località Pesmolet. Le fiamme si sono propagate rapidamente da un sentiero che conduce al monte Vas, sviluppandosi in un'area prativa situata a circa mille metri di. 🔗 Udinetoday.it

Prato, tanti interventi in due giorni di allerta meteo: due famiglie ancora evacuate - PRATO – Maltempo a Prato, il punto con la sindaca Ilaria Bugetti, una volta superata l’emergenza più immediata. Insieme al vice sindaco Simone Faggi e ai referenti del sistema di Protezione civile hanno fatto il punto della situazione sull’emergenza meteo. Ad oggi sono state oltre 310 le chiamate ricevute al centralino che si sono tradotte in interventi. Oltre 30 le squadre impegnate dall’inizio dell’emergenza con più di 150 persone a presidio del territorio. 🔗corrieretoscano.it

Arti e Parkinson, due giorni di incontri tra Firenze e Prato - Firenze, 8 aprile 2025 - In occasione della Giornata mondiale del Parkinson, il Fresco Parkinson institute Italia Onlus, la Fondazione Palazzo Strozzi e il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci si uniscono per organizzare due mattine di incontri, il 10 e l'11 aprile, dedicate al tema 'Arti e Parkinson' come momento di riflessione sul ruolo della cultura nella promozione della salute individuale e collettiva. 🔗lanazione.it

Cento ettari di bosco in fiamme a Prato allo Stelvio. Fumo anche in Trentino - Da ore si cerca di domare il grande rogo boschivo a Prato allo Stelvio, divampato il 10 aprile. Un centinaio gli ettari bruciati ... La vasta colonna di fumo si è estesa anche in Trentino dalla ... 🔗rainews.it

Circa 100 ettari di bosco in fiamme a Prato allo Stelvio. Fumo anche in Trentino - Da ore si cerca di domare il grande rogo boschivo a Prato allo Stelvio. Un centinaio gli ettari bruciati da ieri ... La vasta colonna di fumo si è estesa anche in Trentino dalla Valle di Peio ... 🔗rainews.it