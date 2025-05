Drusi tra l’aiuto di Israele e la repressione di Damasco

"Nessun aiuto umanitario a Gaza". La minaccia di Israele - "Nessun aiuto umanitario entrerà a Gaza e impedire che gli aiuti umanitari entrino a Gaza è una delle principali leve di pressione che impediscono ad Hamas di usarli contro la popolazione di Gaza". L'ha detto il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, chiarendo una precedente dichiarazione in cui aveva spiegato che è necessario costruire un'infrastruttura basata su aziende private, per garantire che Hamas non abbia accesso agli aiuti in futuro. 🔗iltempo.it

Israele a Idf: difendere drusi in Siria - 21.30 Il premier israeliano, Netanyahu, e il suo ministro della Difesa, Katz, hanno ordinato all'Idf di "prepararsi a difendere" Jaramana, città a maggioranza drusa, alle porte di Damasco, in Siria. Israele spiega che la città è "sotto attacco da parte delle forze siriane".E "non permetteremo al regime islamico estremo in Siria di danneggiare i drusi Se il regime danneggia i drusi, verrà colpito da noi", afferma Katz. 🔗servizitelevideo.rai.it

Chi sono i drusi, il gruppo etno-religioso al centro degli scontri tra Israele e Siria - Minoranza religiosa del Medio Oriente nata nel X secolo da un ramo dell'Islam sciita, i suoi appartenenti sono situati principalmente in Siria, Libano e Israele, dove formano comunità molto coese e riservate 🔗tgcom24.mediaset.it

