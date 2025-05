Droni russi su Kharkiv | 50 feriti tra cui un bambino di 11 anni

Droni russi lanciati su Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina. Lo hanno annunciato le autorità locali. Il raid è avvenuto poche ore dopo gli attacchi aerei russi su Zaporizhia, nel sud del Paese, in cui sono rimaste ferite più di 20 persone. "Quasi 50 persone sono rimaste ferite a seguito del massiccio attacco russo. Tra loro c'era anche un bambino di 11 anni", ha scritto il governatore di Kharkiv Oleg Synegubov su Telegram. Colpiti quattro quartieri della città - Slobidsky, Saltivsky, Kyivsky e Osnoviansky - dove si registrano incendi. Edifici residenziali, infrastrutture civili e automobili sono stati danneggiati.

