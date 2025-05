Droni militari da difesa costruiti in Friuli Venezia Giulia | vi spieghiamo l' accordo tra Meloni ed Erdogan che coinvolge anche la nostra regione

© Triesteprima.it - Droni militari da difesa costruiti in Friuli Venezia Giulia: vi spieghiamo l'accordo tra Meloni ed Erdogan (che coinvolge anche la nostra regione) Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan con il Friuli Venezia Giulia? Come sappiamo, durante l'incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Roma, Italia e Turchia hanno firmato diversi nuovi accordi nell'ambito del. 🔗 Cosa c'entrano le strette di mano tra a presidente del Consiglio Giorgiae il presidente turco Recep Tayyipcon il? Come sappiamo, durante l'incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Roma, Italia e Turchia hanno firmato diversi nuovi accordi nell'ambito del. 🔗 Triesteprima.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Droni militari da difesa costruiti in Friuli Venezia Giulia: vi spieghiamo l'accordo tra Meloni ed Erdogan (che coinvolge anche la nostra regione) - Cosa c'entrano le strette di mano tra a presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan con il Friuli Venezia Giulia? Come sappiamo, durante l'incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Roma, Italia e Turchia hanno firmato diversi nuovi accordi nell'ambito del... 🔗udinetoday.it

Accordo tra Leonardo e il gruppo turco Baykar per la produzione di droni militari - Il gruppo Leonardo (controllato al 30% dal Tesoro) e la turca Baykar Technologies hanno firmato un’intesa che vara una alleanza italo-turca nel settore dei droni per la difesa. È la premessa “per la creazione di una joint venture per i sistemi aerei senza pilota” che guarda ad un mercato europeo del valore “stimato 100 miliardi di dollari, comprendente caccia senza pilota, droni da sorveglianza armati e droni da attacco in profondità, nei prossimi 10 anni”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Fino a 40mila militari in più arruolati nelle esercito: il piano italiano per la difesa - L'Italia sta valutando la possibilità di rafforzare le sue capacità militari: si ragione di un piano da 40mila militari, in più da arruolare nell'esercito. Potrebbero essere effettivi e pronti nel giro di 8 anni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Droni militari da difesa costruiti in Friuli Venezia Giulia: vi spieghiamo l'accordo tra Meloni ed Erdogan (che coinvolge anche la nostra regione); I droni FPV della Unmanned Systems Force ucraina; L’incubo dei robot killer è più vicino?; Droni israeliani “Made in Morocco”: Che implicazioni per il Medio Oriente ? -. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Droni militari da difesa costruiti in Friuli Venezia Giulia: vi spieghiamo l'accordo tra Meloni ed Erdogan (che coinvolge anche la nostra regione) - Nei giorni scorsi sono stati firmati più di dieci nuovi accordi nell'ambito del vertice intergovernativo tra Italia e Turchia a Roma. Si è trovato spazio anche al protocollo d'intesa tra Leonardo e Ba ... 🔗udinetoday.it

ARX Robotics, i droni terrestri della startup tedesca raccolgono 31 milioni di euro. Chi ha investito nella defense tech - Ora l'azienda di Monaco di Baviera vuole ampliare la produzione, accelerare la sua espansione europea nei mercati chiave e rafforzare le sue capacità di difesa basate sull'Intelligenza artificiale ... 🔗startupitalia.eu

Meloni-Erdogan, intesa sulle armi. L’Italia costruirà droni militari - ROMA – Per la prima volta nel nostro Paese si produrranno droni di ultima generazione. Grandi come caccia, possono essere usati su scenari bellici sia per la ricognizione, sia per i bombardamenti. Dip ... 🔗informazione.it