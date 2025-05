Droni IA e laser Così la Cina si prepara alla guerra anti-drone

Il crescente utilizzo dei sistemi unmanned nei conflitti moderni, a prescindere dal grado di intensità sta spingendo tutte le potenze militari, ad accelerare lo sviluppo di sistemi avanzati per il contrasto ai velivoli senza pilota. Tra questi attori c'è, ovviamente, anche Pechino. La People's Libertaion Army ha intrapreso un ambizioso percorso di innovazione tecnologica che punta a sviluppare capacità apposite per contrastare Droni avversari, anziché fare affidamento sui Sistema di difesa aere tradizionali, progettati per colpire bersagli di grandi dimensioni e ad alta quota, e quindi inefficaci contro sciami di piccoli Droni ad alta manovrabilità, ognuno dei quali con un costo decisamente inferiore a quello del sistema difensivo. I risultati deludenti delle esercitazioni condotte dalla Pla l'estate scorsa, dove solo il 40% dei Droni ostili è stato neutralizzato, ha spinto la leadership militare cinese ad accelerare la revisioen delle proprie strategie in questo ambito, puntando ad un approccio a più livelli che prevede l'utilizzo di soluzioni cinetiche e non cinetiche, integrate in reti intelligenti di sorveglianza e risposta.

