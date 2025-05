Droni contro la Flotilla che portava cibo a Gaza

Droni da guerra hanno colpito diverse volte la nave Conscience della Freedom Flotilla, mentre si trovava in acque internazionali. Il primo sparo ha colpito la nave. A mezzanotte e ventitré di ieri, due droni da guerra hanno colpito diverse volte la nave Conscience della Freedom Flotilla, mentre si trovava in acque internazionali.

Gaza, Freedom Flotilla: “Nostra nave con aiuti attaccata con i droni”. Croce Rossa: “Operazioni umanitarie sull’orlo del collasso” - Una nave che trasporta aiuti umanitari e attivisti diretti a Gaza è stata colpita da droni mentre si trovava in acque internazionali al largo di Malta nelle prime ore di venerdì, ha affermato la Freedom Flotilla Coalition, ong che gestisce l’imbarcazione. Gli attivisti hanno diffuso un filmato che mostra un incendio su una delle sue navi, ma non hanno indicato chi sia il responsabile dell’attacco né se qualcuno sia rimasto ferito. 🔗ilfattoquotidiano.it

Zelensky denuncia: oltre 1.050 droni russi contro l'Ucraina in una settimana - La settimana scorsa la Russia ha lanciato contro l'Ucraina "più di 1.050 droni d'attacco, quasi 1.300 bombe aeree e più di 20 missili per distruggere città e uccidere persone": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando che "chi vuole negoziare non colpisce deliberatamente le persone con la balistica". "L'Ucraina sta lottando per una vita normale e sicura, che merita, e per una pace giusta e affidabile. 🔗quotidiano.net

Sindaco, 'è l'attacco più massiccio di droni contro Mosca' - Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin sostiene che la contraerea russa abbia abbattuto 74 droni in "avvicinamento" alla capitale russa. "L'attacco più massiccio dei droni nemici a Mosca è stato respinto", ha dichiarato l'alleato di Putin. Lo riporta l'agenzia Interfax. 🔗quotidiano.net

