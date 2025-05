© Lettera43.it - Drone navale ucraino abbatte caccia russo sul Mar Nero: non era mai successo prima

Unmarittimoè riuscito a distruggere unSukhoi Su-30 dell’aviazione russa in volo sul Mar, utilizzando un missile terra-aria R73. Lo hanno riferito le Forze di difesa di Kyiv su Telegram. L’attacco è stato effettuato da soldati dell’unità speciale Gruppo 13 della Diu con un missile del motoscafo senza pilota Magura: il jet di Mosca (costo stimato 50 milioni di euro) ha preso fuoco in volo ed è precipitato nelle acque vicine al porto di Novorossijsk. Si tratta, secondo la fonte, delladistruzione al mondo di un aereo da combattimento da parte di unmarittimo. Il 31 dicembre 2024 undello stesso tipo in uso alle truppe ucraine aveva distrutto per lavolta un obiettivo aereo: in quel caso si era però trattato di due elicotteri Mi-8. For the first time in history, a warplane was destroyed by a sea. 🔗 Lettera43.it