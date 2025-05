Droga nascosta nel manico della scopa e soldi tra i giocattoli delle figlie 28enne arrestata a Manerbio

© Ilgiorno.it - Droga nascosta nel manico della scopa e soldi tra i giocattoli delle figlie, 28enne arrestata a Manerbio Droga nascosta nel manico di una scopa e tra i giocattoli delle figlie, arrestata una 28enne marocchina a Manerbio.I Carabinieri della Stazione locale, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile e di un'unità cinofila di Orio al Serio, sono entrati in azione in due appartamenti di uno stesso stabile, su disposizione della Procura di Brescia.L’indagine era nata da una precedente segnalazione dei militari ai servizi sociali, per verificare le condizioni di vita di due famiglie residenti nell’edificio. Le persone, già note all’Arma locale per precedenti di polizia, erano state recentemente oggetto anche di alcune segnalazioni da parte della cittadinanza locale in relazione a comportamenti sospetti.Durante il controllo, in uno degli appartamenti abitato da una famiglia con tre bambine (non presenti al momento), è stata arrestata in flagranza di reato una donna marocchina di 28 anni, già nota alle forze dell’ordine. 🔗 Brescia, 3 maggio 2025 –neldi unae tra iunamarocchina a.I CarabinieriStazione locale, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile e di un'unità cinofila di Orio al Serio, sono entrati in azione in due appartamenti di uno stesso stabile, su disposizioneProcura di Brescia.L’indagine era nata da una precedente segnalazione dei militari ai servizi sociali, per verificare le condizioni di vita di due famiglie residenti nell’edificio. Le persone, già note all’Arma locale per precedenti di polizia, erano state recentemente oggetto anche di alcune segnalazioni da partecittadinanza locale in relazione a comportamenti sospetti.Durante il controllo, in uno degli appartamenti abitato da una famiglia con tre bambine (non presenti al momento), è statain flagranza di reato una donna marocchina di 28 anni, già nota alle forze dell’ordine. 🔗 Ilgiorno.it

