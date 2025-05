Droga e biciclette rubate scatta un doppio arresto

© Riminitoday.it - Droga e biciclette rubate, scatta un doppio arresto E' di due arresti il bilancio dei carabinieri della Compagnia di Rimini che, nella giornata di venerdì, hanno individuato i malviventi trovati in possesso di stupefacenti e refurtiva. Il primo a finire in manette è stato un 35enne tunisino notato da una pattuglia dell'Arma mentre si aggirava sul. 🔗 Riminitoday.it

