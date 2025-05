Dritti alla fonte così Perugia promuove la lettura Oltre duemila libri in regalo in Piazza IV Novembre

Oltre duemila libri in regalo nel cuore di Perugia. In una Piazza IV Novembre trasformata in un'ideale e immensa biblioteca a uso e consumo di cittadini e turisti. E' così che si presenta oggi, per l'intera giornata, la Piazza principale della città grazie all'iniziativa "Dritti alla fonte", organizzata dall'associazione Europa Comunica Cultura e dal Comune per diffondere il valore della lettura e del libro. L'evento, in programma dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 prevede l'applicazione di un tappeto di moquette intorno alla Fontana Maggiore su cui verranno posizionati circa duemila libri che i cittadini potranno prendere in forma totalmente gratuita. Tra i sostenitori dell'iniziativa ci sono anche l'associazione "Intra "che parteciperà fornendo dei libri destinati al macero, scrittori che metteranno a disposizione i propri libri, case editrici e il Premio Rina Gatti, che donerà i libri della scrittrice-contadina umbra.

Ascoli, così è un calvario. A Perugia arriva la beffa nel finale, adesso la classifica è preoccupante:. Picchio risucchiato nelle zone basse - Perugia 2 Ascoli 1 (4-3-3): Gemello; Mezzoni, Amoran, Dell’Orco, Rinaudo (dal 1’ s.t. Leo); Giunti, Joselito (dal 22’ s.t. Bartolomei), Broh (dal 21’ s.t. Yabre); Kanoute, Montevago (dal 42’ s.t. Lisi), Matos (dal 13’ s.t. Cisco). Panchina: Yimga, Albertoni, Torrasi, Riccardi, Marconi, Plaia, Polizzi, Lickunas. All. Cangelosi ASCOLI (4-3-3): Livieri; Alagna, Piermarini, D’Amore, Adjapong; Carpani, Odjer, Varone (dall’11 s. 🔗sport.quotidiano.net

L’uomo che nascondeva in garage 189mila euro in contanti: così è stato scoperto dalla Polizia di Perugia - Un uomo trovato in possesso di 40 chili di cocaina e 189.000 euro in contanti è stato arrestato dopo un controllo a Perugia: i poliziotti, notando un veicolo sospetto, lo hanno fermato lungo il raccordo Perugia Bettolle.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Perugia. Il candidato Rettore Gammaitoni difende l’autonomia universitaria: “Harvard dice no al governo USA. Così si protegge la libertà d’insegnamento” - Luca Gammaitoni, candidato alla carica di Rettore per il prossimo sessennio all’Università degli Studi di Perugia, interviene pubblicamente in difesa dell’indipendenza degli atenei, prendendo spunto dalla recente presa di posizione dell’Università di Harvard contro le pressioni del governo statunitense. “Abbiamo informato l’amministrazione che non accetteremo l’accordo proposto. L’Università non rinuncerà alla propria indipendenza né rinuncerà ai propri diritti costituzionali”. 🔗laprimapagina.it

