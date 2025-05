Dramma in serie A si accascia in campo durante la partita

Attimi di tensione e apprensione hanno scosso lo stadio Olimpico Grande Torino durante l'anticipo della 35ª giornata di serie A tra Torino e Venezia, conclusosi con un pareggio per 1-1. Il match, già carico di emozioni, ha vissuto un momento drammatico quando l'allenatore dei granata si è accasciato improvvisamente a terra, suscitando preoccupazione tra giocatori, staff e tifosi. L'episodio si è verificato subito dopo la concessione di un calcio di rigore a favore dei granata, trasformato successivamente da Vlasic. La scena ha lasciato tutti col fiato sospeso, ma fortunatamente l'allenatore si è ripreso rapidamente, rassicurando tutti sulle sue condizioni. Il malore dell'allenatore del Torino durante Torino-Venezia Al 76° minuto, con il Torino in svantaggio per 1-0, l'arbitro Sozza ha concesso un calcio di rigore ai granata dopo una revisione al VAR per un tocco di mano in area di Idzes.

