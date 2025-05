Dragon Trainer Live Action | la Clip in Anteprima dal Napoli Comicon

© Screenworld.it - Dragon Trainer Live Action: la Clip in Anteprima dal Napoli Comicon Comicon di Napoli si è tenuto il panel dedicato al remake Live Action di Dragon Trainer, uno dei film più attesi di quest’anno. L’evento è stato condotto da Eva Carducci insieme ai content creators Marino Guarnieri, VictorLaszlo88, Fra Gullo, Gianluca De Angelis e Svet Krasna. A quest’ultimi sono state poste una serie di domande, spaziando dalle aspettative sul Live Action agli eventuali confronti con ilfilm originale del 2010.Secondo Marino Guarnieri, la pellicola potrebbe offrire un punto di vista diverso e più autoriale della storia che conosciamo: il Live Action di Dragon Trainer potrebbe essere più una sorta di prosieguo del film animato del 2010, andando a espandere la lore della saga.Dichiarazione“Si tratta di un prodotto autoriale. Ci potrebbe essere un occhio diverso sulla storia, potrebbe essere il prosieguo del film animato. 🔗 Il 2 Maggio 2025 aldisi è tenuto il panel dedicato al remakedi, uno dei film più attesi di quest’anno. L’evento è stato condotto da Eva Carducci insieme ai content creators Marino Guarnieri, VictorLaszlo88, Fra Gullo, Gianluca De Angelis e Svet Krasna. A quest’ultimi sono state poste una serie di domande, spaziando dalle aspettative sulagli eventuali confronti con ilfilm originale del 2010.Secondo Marino Guarnieri, la pellicola potrebbe offrire un punto di vista diverso e più autoriale della storia che conosciamo: ildipotrebbe essere più una sorta di prosieguo del film animato del 2010, andando a espandere la lore della saga.Dichiarazione“Si tratta di un prodotto autoriale. Ci potrebbe essere un occhio diverso sulla storia, potrebbe essere il prosieguo del film animato. 🔗 Screenworld.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mister Movie | Dragon Trainer Live-Action: Recensioni Entusiaste! Cosa Aspettarsi? - Preparati a rivivere la magia di "Dragon Trainer" come non l'hai mai vista! Dean DeBlois, il genio dietro i film d'animazione originali, ha diretto questo remake live-action. L'obiettivo? Ricreare l'avventura e l'emozione che hanno reso il classico del 2010 un successo mondiale. Prime Recensioni: "Dragon Trainer" Rinasce in Live-Action Mason Thames sarà Hiccup, Nico Parker interpreterà Astrid e Gerard Butler tornerà nei panni di Stoick. 🔗mistermovie.it

Dragon Trainer 2, il sequel del live action è ufficiale: ecco la data d’uscita (VIDEO) - L’entusiasmo intorno al live-action di “Dragon Trainer” è già alle stelle, e la Universal non perde tempo: ha ufficialmente confermato un sequel, previsto per l’11 giugno 2027. L’annuncio è arrivato durante la presentazione dello studio al CinemaCon 2025, accompagnato da un’esibizione musicale dal vivo con un’orchestra di 43 elementi diretta da Ricky Minor. View this post on Instagram A post shared by How to Train Your Dragon (@httydragon) Dean DeBlois, mente creativa dietro l’acclamata trilogia animata “Dragon Trainer” e ora responsabile della ... 🔗cinemaserietv.it

Il live action di Dragon Trainer 2 annunciato al Cinemacon - L’atteso debutto live-action di Dragon Trainer è previsto per la fine dell’estate, e ci sono già ottime notizie per i fan del franchise. Durante la presentazione di Universal al CinemaCon, il regista Dean DeBlois ha rivelato che lo studio ha già dato il via libera al sequel live-action, ma c’è di meglio: hanno anche rivelato una data di uscita. Dragon Trainer 2 uscirà nelle sale l’11 giugno 2027, quindi tra circa due anni torneremo nel mondo dei vichinghi e dei draghi. 🔗metropolitanmagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dragon Trainer, il nuovo trailer del live-action ispirato a DreamWorks. VIDEO; Dragon Trainer: il video del dietro le quinte mostra Gerard Butler in azione nel ruolo di Stoick; Dragon Trainer, la nuova featurette del dietro le quinte del live-action; Dragon trainer, il live action: si torna a volare sui draghi dell'isola di Berk. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Attesa per il film live-action di Dragon Trainer: svelato il secchiello per i popcorn - La catena cinematografica Regal lancia un esclusivo secchiello per popcorn dedicato a Sdentato, in vista del film live-action di Dragon Trainer, con Mason Thames e Gerard Butler nel cast. 🔗ecodelcinema.com

Dragon Trainer: il live-action con Gerard Butler in arrivo nelle sale a giugno 2025 - Il live-action di Dragon Trainer, in uscita il 13 giugno 2025, vede Gerard Butler tornare nel ruolo di Stoick, con un cast che include Mason Thames e Nico Parker. 🔗ecodelcinema.com

Dragon Trainer 2 live action: uscita, trama e streaming - Grandi notizie dal CinemaCon 2025: anche Dragon Trainer 2 avrà il suo adattamento live action! Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere su questo nuovo progetto. A due mesi dall’uscita del remake ... 🔗daninseries.it