Dove vedere in tv Conegliano-Scandicci Finale Champions League volley femminile 2025 | orario programma streaming

Conegliano e Scandicci si affronteranno nella Finale della Champions League 2025 di volley femminile: l'appuntamento è per domenica 4 maggio (ore 18.00) alla Ulker Sports Arena di Istanbul (Turchia). Sarà un derby italiano a mettere in palio il massimo trofeo europeo: da una parte la corazzata veneta, che cercherà di confermarsi sul trono e di conquistare il trofeo per la terza volta nella propria storia; dall'altra la formazione toscana, al primo atto conclusivo della massima competizione continentale.Le Pantere hanno avuto la meglio su Milano per 3-1 in semiFinale, mentre la Savino Del Bene ha travolto il VakifBank Istanbul con un sonoro 3-0. Si sfideranno le fresche Campionesse d'Italia, che in stagione hanno perso soltanto una partita (contro Novara nella semiFinale scudetto), e la terza forza della Serie A1, che ha perso tutti i precedenti con l'Imoco in questa annata agonistica.

Pallavolo: Champions; Vafibank ko, finale è Conegliano-Scandicci - Finale tutta italiana per la Champions League di pallavolo femminile: sarà Scandicci a sfidare Conegliano nella sfida per il trofeo. (ANSA) ... 🔗ansa.it