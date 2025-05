Dove vedere il miracolo di maggio di San Gennaro 2025 in diretta tv | orari e canale

maggio, a partire dalle ore 16.30, sarà possibile seguire il prodigio del sangue di San Gennaro in diretta su canale 21. 🔗 Sabato 3, a partire dalle ore 16.30, sarà possibile seguire il prodigio del sangue di Saninsu21. 🔗 Fanpage.it

13 maggio 1981: il Miracolo di Piazza San Pietro - AGI - Il 13 maggio 1981 si dice che in piazza San Pietro ci fu un miracolo. È ricordato da una lapide sistemata tra i sampietrini. In quella data - giorno della prima apparizione della Madonna ai tre pastorelli di Fatima (Portogallo) – e proprio in quel punto, il turco Mehemet Ali A?ca del gruppo di estrema destra dei Lupi Grigi, con la sua arma Browning HP calibro 9 sparò al papa Karol Wojtyla, oggi san Giovanni Paolo II. 🔗agi.it

Miracolo di maggio di San Gennaro, a Napoli strade chiuse per la processione: il piano traffico - Sabato 3 maggio, giorno del cosiddetto "miracolo di maggio" di San Gennaro, il Comune di Napoli ha varato un piano traffico per consentire la traslazione delle reliquie del Patrono partenopeo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

TV - Il miracolo di San Gennaro in diretta su Canale 21 sabato 3 maggio alle ore 16:30 - Nell’anno del Giubileo, dopo aver salutato Papa Francesco e mentre la Chiesa continua a camminare pronta ad invocare lo Spirito Santo per il Successore di Pietro, il mese di maggio è dedicato alla fed ... 🔗napolimagazine.com

Miracolo di maggio di San Gennaro, a Napoli strade chiuse per la processione: il piano traffico - Sabato 3 maggio, giorno del cosiddetto "miracolo di maggio" di San Gennaro, il Comune di Napoli ha varato un piano traffico per consentire la ... 🔗fanpage.it

Miracolo di San Gennaro, sabato a Napoli la diretta televisiva su Canale 21: la data e l'ora - Nell’anno del Giubileo, dopo aver salutato Papa Francesco e mentre la Chiesa continua a camminare pronta ad invocare lo Spirito Santo per il Successore di Pietro, il mese di maggio ... 🔗msn.com