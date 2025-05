Dove vai aspetta L’Eredità il vip si alza davanti a Marco Liorni e lascia lo studio | caos in diretta

L’Eredità – Tutti in viaggio, in onda su Rai1 e condotto da Marco Liorni. Andata in onda in prima serata venerdì 2 maggio, la trasmissione ha visto in gara diversi volti noti, ma una coppia in particolare ha catalizzato l’interesse con il proprio affiatamento – e qualche battibecco – messo alla prova durante il gioco.Fin dai primi minuti, i due concorrenti hanno mostrato un’intesa speciale, seppure punteggiata da frecciatine e momenti di evidente tensione. Durante l’ingresso in studio, uno dei due ha scherzato sulle altre coppie: “Siamo stati gli unici a non entrare mano nella mano dopo 29 anni di matrimonio, che vergogna”, ha detto, commentando con ironia la loro dinamica di coppia ben rodata. 🔗 Una nuova coppia ha catturato l’attenzione del pubblico televisivo durante l’ultima puntata del programma– Tutti in viaggio, in onda su Rai1 e condotto da. Andata in onda in prima serata venerdì 2 maggio, la trasmissione ha visto in gara diversi volti noti, ma una coppia in particolare ha catalizzato l’interesse con il proprio affiatamento – e qualche battibecco – messo alla prova durante il gioco.Fin dai primi minuti, i due concorrenti hanno mostrato un’intesa speciale, seppure punteggiata da frecciatine e momenti di evidente tensione. Durante l’ingresso in, uno dei due ha scherzato sulle altre coppie: “Siamo stati gli unici a non entrare mano nella mano dopo 29 anni di matrimonio, che vergogna”, ha detto, commentando con ironia la loro dinamica di coppia ben rodata. 🔗 Caffeinamagazine.it

L’Eredità Speciale Sanremo, 8 marzo 2025: chi sono i concorrenti vip - Stasera, sabato 8 marzo 2025, va in onda “L’Eredità Speciale Sanremo,” condotta da Marco Liorni. Questa puntata vede 🔗ascoltitv.it

L’EREDITÀ SPECIALE SANREMO: UNA PARATA DI VIP DA LIORNI NEL SABATO SERA DI RAI1 - L’Eredità, il game show più longevo della tv italiana e campione d’ascolti indiscusso del preserale, si sdoppia e sbarca in prima serata per omaggiare Sanremo con tanti concorrenti vip. La puntata è un omaggio al Festival di Sanremo. Un viaggio emozionante attraverso i momenti iconici della storica kermesse, arricchito da retroscena inediti e testimonianze esclusive raccolte direttamente dai protagonisti dell’ultima edizione del Festival. 🔗bubinoblog

Speciale L’Eredità sul Festival di Sanremo stasera su Rai 1: i vip in gara - Appuntamento da non perdere con una puntata Speciale de L’Eredità incentrata sul Festival di Sanremo. Scopriamo insieme chi saranno i concorrenti vip e quando andrà in onda in tv. Speciale L’Eredità Sanremo 2025: i sei concorrenti vip in gara Dopo il successo della 75esima edizione del Festival di Sanremo, la Rai ha deciso di dedicare una puntata dell’Eredità alla kermesse. A giocare saranno infatti sei concorrenti famosi, personaggi del mondo dello spettacolo o cantanti legati al Festival. 🔗superguidatv.it

