Dove c’è corto muso c’è scudetto Il Napoli di Conte ci riconcilia col calcio vero

© Ilnapolista.it - Dove c’è corto muso, c’è scudetto. Il Napoli di Conte ci riconcilia col calcio vero Dove c’è corto muso, c’è scudetto. Il, Napoli di Conte ci riconcilia col calcio veroIl vero calcio è allo stadio Via del Mare. Il calcio con cui siamo cresciuti. Il calcio che ci ricorda che cos’è lo sport. Tensione agonistica. Tensione nervosa perché il traguardo è lì, a tre curve. E non si può giocare futbol bailado. Il Napoli di Conte supera l’ostacolo più insidioso delle ultime quattro giornate. Vince a Lecce 1-0. Di corto muso. È la settima vittoria del Napoli di Conte per 1-0. Così si vincono gli scudetti. Sta pagando con gli interessi l’iniezione di vera juventinità (non farlocca come quella di Giuntoli) nel Napoli attraverso Antonio Conte. Il suo Napoli – facciamo gli scongiuri – sta smentendo con i fatti la leggenda metropolitana autolesionista secondo cui se il Napoli fosse arrivato a giocarsi lo scudetto punto a punto, avrebbe perso. 🔗 c’è, c’è. Il,dicicolIlè allo stadio Via del Mare. Ilcon cui siamo cresciuti. Ilche ci ricorda che cos’è lo sport. Tensione agonistica. Tensione nervosa perché il traguardo è lì, a tre curve. E non si può giocare futbol bailado. Ildisupera l’ostacolo più insidioso delle ultime quattro giornate. Vince a Lecce 1-0. Di. È la settima vittoria deldiper 1-0. Così si vincono gli scudetti. Sta pagando con gli interessi l’iniezione di vera juventinità (non farlocca come quella di Giuntoli) nelattraverso Antonio. Il suo– facciamo gli scongiuri – sta smentendo con i fatti la leggenda metropolitana autolesionista secondo cui se ilfosse arrivato a giocarsi lopunto a punto, avrebbe perso. 🔗 Ilnapolista.it

