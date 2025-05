Dovbyk Roma l’attaccante è sotto esame | Ranieri lo difende ma il futuro in giallorosso è ancora incerto

Dovbyk Roma, tra gol importanti e blackout nei match importanti: l'enigma del centravanti ucraino continua e prosegue. L'analisi Sedici gol al primo anno con la Roma non sono pochi, e alcuni sono stati decisivi, ma per Artem Dovbyk il bilancio resta agrodolce. Il centravanti ucraino, costato 40 milioni (bonus inclusi), mostra un rendimento altalenante, faticando.

Roma Monza: Shomurodov non convince del tutto, ma nella Roma è il migliore nel gioco aereo. I numeri dell’attaccante uzbeko che non fa rimpiangere Dovbyk - Roma Monza, le pagelle di Shomurodov e i suoi numeri nel gioco aereo: di testa il suo contributo è fondamentale per Ranieri L’autore del 2-0 nel poker di Roma Monza – tutto molto, troppo facile – è piaciuto fino a un certo punto a La Gazzetta dello Sport. Il voto di Shomurodov non va oltre […] 🔗calcionews24.com

Roma, Ranieri bacchetta Dovbyk: "Deve dare di più". In estate caccia ad un attaccante - `Dovbyk deve dare di più. Non sono soddisfatto, ma neanche lui lo è di sè stesso`, queste le parole di Claudio Ranieri in conferenza stampa... 🔗calciomercato.com

Roma, ancora problemi al ginocchio per Dovbyk: l’attaccante potrebbe saltare quelle partite importanti - L’attaccante ucraino, a causa dei continui problemi al ginocchio, è in forte dubbio per la partita di domenica contro il Parma Uno dei giocatori giallorossi più criticati in questa stagione è proprio Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino è il centravanti titolare della Roma e nonostante i13 gol in 32 presenze, sta peccando molto dal punto di […] 🔗calcionews24.com

