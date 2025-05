Douglas Luiz Juve come sta il brasiliano? Annuncio di Tudor sulle condizioni del centrocampista verso il big match col Bologna Novità importanti

Douglas Luiz Juve: Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Bologna del centrocampista brasiliano. Le sue dichiarazioniNella conferenza stampa di vigilia di Bologna Juve, Igor Tudor si è espresso così a proposito di Douglas Luiz, che non è riuscito a trovare spazio dopo l'arrivo in panchina del tecnico croato. Ecco cosa ha detto sul centrocampista brasiliano. Douglas Luiz – «È in crescita, può dare una mano domani».

