Dottoressa aggredita all’ospedale Pellegrini di Napoli | 57enne denunciato dai carabinieri

Dottoressa, l'ha aggredita, strattonandola. 🔗 L'uomo pretendeva di accedere al reparto in cui era ricoverato il padre; fermato da una, l'ha, strattonandola. 🔗 Fanpage.it

