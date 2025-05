Dottor picchiatore | architettura legge biologia e quei pugili che si laureano con in faccia i segni del combattimento

Il superro, che a maggio andrà a disputare il titolo italiano, ha discusso la tesi di laurea con il volto segnato a causa di una sessione di sparring in cui non si è tirato indietro né lui né il compagno di palestra. Mauro Loli ha conseguito una laurea magistrale in "biologia della nutrizione umana" con 110, aveva precedentemente concluso anche la triennale di architettura, senza però troppo entusiasmo, con 94. Il welter Riccardo Crepaldi, appena tornato con la mandibola messa male da un match nell'iconica York Hall di Londra, si è laureato in "Scienze motorie" e in "Scienze e tecniche dell'attività motoria". "Il giorno della mia laurea magistrale – racconta Crepaldi a ilfattoquotidiano.it – ho festeggiato con petto di pollo e acqua naturale perché la settimana successiva avrei combattuto e dovevo rientrare nel peso della mia categoria".

