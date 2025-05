Döstädning | il vero atto d’amore verso i propri figli è sgomberarli dei ricordi

© Ilfoglio.it - Döstädning: il vero atto d’amore verso i propri figli è sgomberarli dei ricordi figli. Non puoi obbligarli, un giorno lontano ma non più impossibile, a svuotare la tua vita pezzo per pezzo, senza sapere cosa tenere, cosa buttare, cosa piangere. Nasce così, senza troppi drammi ma con una certa allegria disperata, la decisione di affrontare il Döstädning: la pulizia della morte. Svedese, naturalmente. Brutale, risolutiva, stranamente liberatoria. Altro che Marie Kondo e il suo “does it spark joy?”. Qui non si tratta di accarezzare magliette né di parlare con le borse. Si tratta di scegliere, prima che siano altri a farlo. 🔗 A un certo punto della vita, succede. Guardi un cassetto che non si chiude più, inciampi nel quinto aspirapolvere nascosto sotto le scale, scopri un puzzle da mille pezzi con dentro solo novecentonovantotto tessere. E capisci. Non puoi lasciare tutto questo ai tuoi. Non puoi obbligarli, un giorno lontano ma non più impossibile, a svuotare la tua vita pezzo per pezzo, senza sapere cosa tenere, cosa buttare, cosa piangere. Nasce così, senza troppi drammi ma con una certa allegria disperata, la decisione di affrontare il: la pulizia della morte. Svedese, naturalmente. Brutale, risolutiva, stranamente liberatoria. Altro che Marie Kondo e il suo “does it spark joy?”. Qui non si tratta di accarezzare magliette né di parlare con le borse. Si tratta di scegliere, prima che siano altri a farlo. 🔗 Ilfoglio.it

