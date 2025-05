Doppio appuntamento con I padroni del mondo dello storico Alessandro Volpi

© Lanazione.it - Doppio appuntamento con “I padroni del mondo” dello storico Alessandro Volpi Doppio appuntamento con “I padroni del mondo” dello storico Alessandro Volpi Il 6 maggio: alle 15.30 in Cgil e alle 21 al circolo Aurora “I padroni del mondo”. Questo il titolo del libro di Alessandro Volpi, docente di Storia contemporanea, di Storia del movimento operaio e sindacale e di Storia sociale presso il dipartimento di Scienze politiche dell’università di Pisa. E questo il tema della doppia conferenza che terrà il 6 maggio ad Arezzo: alle 15.30 nell’auditorium Buozzi della Cgil, in via Monte Cervino e alle ore 21 al Circolo Aurora in piazza Sant’Agostino. Iniziativa che si lega anche ai temi della difesa dei diritti del lavoro che sono al centro dei 5 referendum di giugno. Il sottotitolo spiega il volume. “Come i fondi finanziari stanno distruggendo i mercati e la democrazia”. 🔗 Arezzo, 3 maggio 2025 –con “IdelIl 6 maggio: alle 15.30 in Cgil e alle 21 al circolo Aurora “Idel”. Questo il titolo del libro di, docente di Storia contemporanea, di Storia del movimento operaio e sindacale e di Storia sociale presso il dipartimento di Scienze politiche dell’università di Pisa. E questo il tema della doppia conferenza che terrà il 6 maggio ad Arezzo: alle 15.30 nell’auditorium Buozzi della Cgil, in via Monte Cervino e alle ore 21 al Circolo Aurora in piazza Sant’Agostino. Iniziativa che si lega anche ai temi della difesa dei diritti del lavoro che sono al centro dei 5 referendum di giugno. Il sottotitolo spiega il volume. “Come i fondi finanziari stanno distruggendo i mercati e la democrazia”. 🔗 Lanazione.it

Ne parlano su altre fonti

Doppio appuntamento con “I padroni del mondo” dello storico Alessandro Volpi - Arezzo, 28 aprile 2025 – Doppio appuntamento con “I padroni del mondo” dello storico Alessandro Volpi Il 6 maggio: alle 15.30 in Cgil e alle 21 al circolo Aurora “I padroni del mondo”. Questo il titolo del libro di Alessandro Volpi, docente di Storia contemporanea, di Storia del movimento operaio e sindacale e di Storia sociale presso il dipartimento di Scienze politiche dell’università di Pisa. 🔗lanazione.it

Doppio appuntamento con “I padroni del mondo” dello storico Alessandro Volpi - “I padroni del mondo”. Questo il titolo del libro di Alessandro Volpi, docente di Storia contemporanea, di Storia del movimento operaio e sindacale e di Storia sociale presso il dipartimento di Scienze politiche dell’università di Pisa. E questo il tema della doppia conferenza che terrà il 6... 🔗arezzonotizie.it

Navigare accanto a Hugo Pratt in un mondo di chine, inchiostri e colori: a Siena la mostra che celebra un doppio anniversario - Un porticciolo, la nebbiolina che sale, una gozzo in mare, realtà, sogno, immaginazione, fantasia. È il tratto di Hugo Pratt a proiettare il visitatore in un mondo di chine, inchiostri, colori. Sembra davvero di poter navigare accanto a Corto Maltese, di poter scambiare due chiacchiere con Pandora, di dover fuggire dai crudeli cannibali Senik armati di lance. E poi ritrovare quelle lance, reali, insieme agli scudi. 🔗ilfattoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Doppio appuntamento con “I padroni del mondo” dello storico Alessandro Volpi; La caduta di un impero, il libro di Carlo Sama alla Fondazione Banco di Napoli; Cani, bambini e natura: il 4 maggio a Villasanta c’è FestivalBau; Ceva, doppio appuntamento in Biblioteca civica con “Animali in viaggio”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Doppio appuntamento con “I padroni del mondo” dello storico Alessandro Volpi - “I padroni del mondo”. Questo il titolo del libro di Alessandro Volpi, docente di Storia contemporanea, di Storia del movimento operaio e sindacale e di Storia sociale presso il dipartimento di Scienz ... 🔗arezzonotizie.it

Doppio appuntamento con “Il Pettirosso” per la liberazione di uccelli e caprioli - MODENA, FANANO - Doppio appuntamento con il Centro Fauna Selvatica "Il Pettirosso" di Modena ... 🔗sulpanaro.net