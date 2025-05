Doppietta McLaren nella ' pazza' Sprint del Gp di Miami | Norris vince Piastri 2 podio Ferrari per Hamilton

Doppietta McLaren nella 'pazza' Sprint del Gp di Miami: Norris vince, Piastri 2°, podio Ferrari per Hamilton nella Sprint Race del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento della stagione di F1 2025. Lando Norris ha vinto una mini-gara 'pazza' iniziata sul bagnato e finita in condizioni di asciutto. Per il britannico, 25 anni, è il secondo successo nelle Sprint.

F1, doppietta McLaren in una caotica Sprint a Miami. Jolly Ferrari con Hamilton, sfortunato Antonelli - Lando Norris ha vinto la caotica Sprint del Gran Premio di Miami 2025, sesto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. La mini-gara del sabato, condizionata dal maltempo, ha regalato numerosi colpi di scena (sin dal giro di formazione, con l‘incidente di Charles Leclerc sotto il diluvio su gomme intermedie) oltre ad un rinvio di mezz’ora per l’impraticabilità della pista. McLaren ha fatto doppietta in Florida, con Norris che ha pescato il jolly della Safety Car (per il crash di Fernando Alonso dopo un contatto con Liam Lawson) al momento giusto per superare il compagno di squadra ... 🔗oasport.it

