Dopo la carota il bastone? Trump valuta nuove sanzioni contro Mosca

© Formiche.net - Dopo la carota, il bastone? Trump valuta nuove sanzioni contro Mosca sanzioni economiche contro la Russia, con l’obiettivo di aumentare la pressione su Mosca affinché assuma un approccio più compiacente agli sforzi profusi dal presidente Donald Trump per porre fine alla guerra in Ucraina. Le nuove misure includono, tra le altre cose, sanzioni mirate ai settori bancario ed energetico (tra cui il colosso statale Gazprom) e altri attori chiave delle risorse naturali.Secondo quanto riporta Reuters, che è entrata in contatto con tre funzionari statunitensi a conoscenza dei fatti, sarà lo stesso presidente a decidere se procedere. “È totalmente una sua scelta”, ha dichiarato uno dei funzionari contattati dalla testata giornalistica. Il Consiglio per la Sicurezza Nazionale, che sta coordinando l’iniziativa, ha ribadito l’impegno di Trump per il raggiungimento di un cessate il fuoco completo, senza però commentare i negoziati in corso. 🔗 Gli Stati Uniti hanno finalizzato un nuovo pacchetto dieconomichela Russia, con l’obiettivo di aumentare la pressione suaffinché assuma un approccio più compiacente agli sforzi profusi dal presidente Donaldper porre fine alla guerra in Ucraina. Lemisure includono, tra le altre cose,mirate ai settori bancario ed energetico (tra cui il colosso statale Gazprom) e altri attori chiave delle risorse naturali.Secondo quanto riporta Reuters, che è entrata in contatto con tre funzionari statunitensi a conoscenza dei fatti, sarà lo stesso presidente a decidere se procedere. “È totalmente una sua scelta”, ha dichiarato uno dei funzionari contattati dalla testata giornalistica. Il Consiglio per la Sicurezza Nazionale, che sta coordinando l’iniziativa, ha ribadito l’impegno diper il raggiungimento di un cessate il fuoco completo, senza però commentare i negoziati in corso. 🔗 Formiche.net

