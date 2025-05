Dopo il Lecce le percentuali scudetto del Napoli salgono al 9075% Opta

Napoli continua a marciare diritto nonostante i tanti infortuni che lo stanno colpendo. Dopo il sorpasso dell'Inter della scorsa settimana oggi è arrivata ancora una vittoria per 1-0 contro il Lecce. Il Napoli è tecnicamente a sette punti dalla vittoria dello scudetto: infatti, anche se l'Inter vincesse tutte le partite rimaste, agli azzurri basterebbero due vittorie e un pareggio per essere aritmeticamente campioni d'Italia. Queste le percentuali scudetto aggiornate da Opta Analyst: Napoli 90,75%, Inter 9,24%, Atalanta 0,01%.

