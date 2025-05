Dopo il lavoro a Orlando la performance di Giulia Scotti che riflette sul reale valore della persona

© Bergamonews.it - "Dopo il lavoro", a Orlando la performance di Giulia Scotti che riflette sul reale valore della persona Dopo il lavoro? Da questa domanda e dalle sue molteplici declinazioni nasce "Dopo il lavoro", una performance di Giulia Scotti che verrà proposta martedì 6 maggio (19.30) alla Fondazione Serughetti La Porta, all'interno della programmazione della dodicesima edizione di Festival Orlando."Scriverò di come mi sono sentito piccolo e inferiore di fronte a chi è cresciuto nella sicurezza economica, perché per quanto io mi sia messo alla prova, cercando di dimenticare gli insegnamenti del capitalismo, una parte di me crede ancora che il valore economico sia la misura di una persona". Un passaggio di "Chav: solidarietà coatta" di D. Hunter, che riflette sul valore della persona, ad oggi strettamente legato al rapporto con il lavoro ed il denaro. Una riflessione che Giulia Scotti, insieme a Gaia Rinaldi, hanno tradotto attraverso la loro performance, nata in seguito all'incontro con un gruppo di persone over 60 (Lena Merafina, Miryam Ascari, Rossana Anelli, Angelo Carbone, Michele Tamburella, Diana De Lorenzo, Elena Crisan, Laura Giardo, Federica Sorella, Piera Fasson, Maria Luisa Raimondi, Isabella Zanzoni, Maria Elisa Zanzoni), già in pensione, che ormai hanno concluso il proprio percorso lavorativo.

