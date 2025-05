Dopo il Canada anche l' Australia vota contro Trump | la premier laburista verso la conferma

© Ilgiornale.it - Dopo il Canada anche l'Australia vota contro Trump: la premier laburista verso la conferma laburista della premier Albanese è in testa con il 35% dei voti 🔗 Secondo le prime proiezioni, il partitodellaAlbanese è in testa con il 35% dei voti 🔗 Ilgiornale.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dopo il Canada effetto Trump anche sull’Australia? I laburisti tornano in vantaggio sul polo di centro destra - I primi 100 giorni di Trump – che hanno sconvolto gli Usa e massacrato le Borse – dopo aver portato alla vittoria in Canada dell’economista liberale Mark Carney, potrebbe avere secondo alcuni analisti un identico effetto su un altro paese del Commonwealth: l’Australia, così lontana ma così vicina nel sentimento di paura rispetto alle politiche del miliardario che fa registrare un calo del Pil Usa dello 0,3%. 🔗ilfattoquotidiano.it

Australia , “i laburisti del premier Albanese vincono le elezioni”: un nuovo effetto Trump dopo il Canada - Dopo il Canada, l’effetto Trump si abbatte anche sull’Australia. Secondo le prime proiezioni, il partito laburista è in testa nelle elezioni generali con il 35% dei voti. Vittoria alle elezioni confermata dall’emittente australiana Abc. Anthony Albanese potrebbe quindi essere riconfermato primo ministro e diventerebbe il primo premier a vincere due elezioni consecutive dai tempi di John Howard nel 2004. 🔗ilfattoquotidiano.it

Stellantis & co. affondano in Borsa dopo diktat Trump su produzione auto in Canada - Trump minaccia un aumento sostanziale dei dazi sulle auto in arrivo dal Canada se il paese confinante non eliminerà le tariffe contro gli Usa 🔗ilgiornale.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Australia al voto, l’effetto Trump spinge gli antisovranisti come in Canada; Dopo il Canada effetto Trump anche sull’Australia? I laburisti tornano in vantaggio sul polo di centro…; Australia al voto, l’effetto Trump spinge gli antisovranisti come in Canada; L'Australia al voto, come in Canada pesa l'effetto Trump. 🔗Cosa riportano altre fonti

Dopo il Canada anche l'Australia vota contro Trump: la premier laburista verso la conferma - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Australia , “i laburisti del premier Albanese vincono le elezioni”: un nuovo effetto Trump dopo il Canada - Dopo il Canada, l’effetto Trump si abbatte anche sull’ Australia. Secondo le prime proiezioni, il partito laburista è in testa nelle elezioni generali con il 35% dei voti. Vittoria alle elezioni confe ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Elezioni Australia 2025, media: hanno vinto i Laburisti - Dopo il Canada, l'Australia? Nel week-end si vota «Down Under» e i sondaggi dicono che i 100 giorni di Donald Trump alla Casa Bianca potrebbero rivelarsi una manna per un governo che sembrava al capol ... 🔗informazione.it