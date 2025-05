Dopo il caldo estivo arrivano i temporali | allerta gialla in provincia di Sondrio

© Sondriotoday.it - Dopo il caldo estivo arrivano i temporali: allerta gialla in provincia di Sondrio Dopo il caldo estivo di questi ultimi giorni, da domani è in arrivato un'ondata di maltempo in provincia di Sondrio con un drastico calo di temperature e importanti precipitazioni come indicato anche dalle previsioni di 3Bmeteo, tanto che è stata diramata, proprio per domenica 4 maggio. 🔗 ildi questi ultimi giorni, da domani è in arrivato un'ondata di maltempo indicon un drastico calo di temperature e importanti precipitazioni come indicato anche dalle previsioni di 3Bmeteo, tanto che è stata diramata, proprio per domenica 4 maggio. 🔗 Sondriotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Dopo il primo caldo (quasi estivo) riecco la pioggia: come cambia il meteo nel weekend - Dopo un Primo maggio all'insegna di un sole estivo ne lecchese torna la pioggia. Secondo le previsioni di 3BMeteo domenica 4 maggio sarà caratterizzata da maltempo e precipitazioni, con la pioggia che dovrebbe continuare a cadere tra città, lago e provincia fino a venerdì 9. Un abbassamento delle... 🔗leccotoday.it

Primo maggio estivo ma il caldo dura poco, da domenica arrivano i nubifragi - (Adnkronos) – Caldo anomalo e temperature estive su tutta Italia oggi, 1 maggio, grazie all'anticiclone africano. Ma il bel tempo durerà poco. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito iLMeteo.it, conferma l’espansione dell’anticiclone africano verso nord: dall’Algeria l’alta pressione raggiungerà Olanda e Danimarca con il picco del caldo atteso in Italia per sabato 3 maggio. Le […] 🔗periodicodaily.com

Primo maggio estivo ma il caldo dura poco, da domenica arrivano i nubifragi - (Adnkronos) – Caldo anomalo e temperature estive su tutta Italia oggi, 1 maggio, grazie all'anticiclone africano. Ma il bel tempo durerà poco. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito iLMeteo.it, conferma l’espansione dell’anticiclone africano verso nord: dall’Algeria l’alta pressione raggiungerà Olanda e Danimarca con il picco del caldo atteso in Italia per sabato 3 maggio. Le […] L'articolo Primo maggio estivo ma il caldo dura poco, da domenica arrivano i nubifragi proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Meteo: Weekend con Colpo di scena, dopo il Sole arrivano i Temporali, i dettagli; Caldo estivo nel week end, arrivano i primi +30°C di stagione e lo zero termico vola a 3700 metri; Primo maggio estivo ma il caldo dura poco, da domenica arrivano i nubifragi; Quando finirà il “grande caldo estivo e come sarà il tempo a settembre: le tendenze meteo di Sottocorona. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Weekend di caldo e sole, poi arrivano forti temporali - Dopo un avvio di maggio caratterizzato da un'ondata di caldo africano, si prevede un brusco cambiamento a partire da domenica 4 maggio ... 🔗msn.com

Previsioni meteo, weekend con temperature estive in tutta Italia: poi arrivano i temporali - Ci aspetta un weekend con temperature estive in tutta Italia, ma l'instabilità atmosferica è dietro l'angolo. Dopo un avvio di maggio caratterizzato da un'ondata di caldo africano, si prevede un brusc ... 🔗informazione.it

Meteo: Caldo anomalo al capolinea, da Domenica 4 calo termico anche di 10°C; ecco dove - Il caldo quasi estivo che ha dominato gli ultimi giorni è ormai alla fine. Dopo un periodo insolitamente caldo per essere in primavera, da domenica 4 maggio l’atmosfera cambierà completamente: torna l ... 🔗ilmeteo.it