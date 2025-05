Donne lavoro e famiglia - Libertà di scegliere a Lecco

© Leccotoday.it - "Donne, lavoro e famiglia - Libertà di scegliere" a Lecco

Lecco, si terrà il convegno "Donne, lavoro e famiglia - Libertà di scegliere", promosso da esponenti del centrodestra con l’obiettivo di proporre una riflessione concreta su pari opportunità, valorizzazione del ruolo. 🔗 Sabato 10 maggio alle ore 10:30, presso Palazzo Falck in piazza Garibaldi a, si terrà il convegno "di", promosso da esponenti del centrodestra con l’obiettivo di proporre una riflessione concreta su pari opportunità, valorizzazione del ruolo. 🔗 Leccotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

"Donne, lavoro e famiglia - Libertà di scegliere" a Lecco - Sabato 10 maggio alle ore 10:30, presso Palazzo Falck in piazza Garibaldi a Lecco, si terrà il convegno "Donne, lavoro e famiglia - Libertà di scegliere", promosso da esponenti del centrodestra con l’obiettivo di proporre una riflessione concreta su pari opportunità, valorizzazione del ruolo... 🔗leccotoday.it

Donne, lavoro, libertà (e figli). Fondazione Gi Group fa i conti - L’obiettivo finale si chiama conciliazione vita lavoro. Ma oggi i problemi non mancano: da una parte l’inverno demografico, dall’altra, il sottoutilizzo del capitale umano femminile. Sfide cruciali per un paese dove la difficoltà di un’occupazione stabile, soprattutto per le donne, rende difficile guardare al futuro. Secondo i dati Eurostat 2022 analizzati da uno studio di Fondazione Gi Group, infatti, l’arrivo di un figlio riduce il tasso di occupazione femminile di 7,7 punti percentuali (58,6 per cento rispetto a 66,3 di chi ha figli), con un impatto ancora più marcato quando i bambini ... 🔗ilfoglio.it

Benevento, “Donne in Essere”: via al progetto per conciliare lavoro e famiglia - Questa mattina a Benevento il primo tavolo tecnico del progetto “Donne in Essere”. Il progetto finanziato con le risorse Fse 2021-2027 Ha preso avvio stamane con il primo tavolo tecnico al Settore Servizi sociali il progetto Donne in Essere, finanziato con le risorse Fse ’21-’27 dedicate alle misure destinate a conciliare lavoro e famiglia. “È un intervento cui teniamo particolarmente perché coniuga la concreta attuazione degli interventi con la parità di genere, al sostegno alla genitorialità e alle politiche per la famiglia. 🔗puntomagazine.it

Approfondimenti da altre fonti

Donne, lavoro e famiglia - Libertà di scegliere a Lecco; Convegno “Donne, Lavoro e Famiglia – Libertà di Scegliere”; Non chiamatela festa della donna, perché non c’è nulla da festeggiare. Tra parità di genere e femminicidi, la condizione delle donne in Italia è fortemente critica; Mmg, Schillaci: libertà di scelta sul contratto ma lavoro in team nelle case di comunità. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia