Donazione di organi perché sempre più italiani dicono no

«My body, my choice»: mio il corpo, mia la scelta. Lo slogan coniato durante i movimenti femministi americani a fine anni Sessanta, tanto caro ai sostenitori dell'aborto quando rivendicano il diritto della donna a scegliere da sola (proprio perché il corpo è suo) se portare avanti una gravidanza oppure no, pare essere ora diventato il motto di chi si oppone alla Donazione degli organi. Fenomeno in grande crescita, quantomeno in Italia: nel 2024, il 36,3 per cento dei 4 milioni di cittadini che hanno dovuto rinnovare la carta d'identità presso le anagrafi comunali si è dichiarato contrario alla Donazione, optando quindi per l'opposizione al prelievo degli organi in caso di morte. Ma già nei primi tre mesi del 2025 la percentuale dei contrari è volata a quota 40 per cento. Tutto questo proprio mentre il Centro nazionale trapianti diffondeva i dati degli interventi effettuati nel 2024: 4.

Gli italiani sono sempre più contrari alla donazione degli organi - I cittadini italiani sembrano essere sempre meno favorevoli alla donazione degli organi. A dimostrarlo sono le statistiche che hanno svelato come, nei primi tre mesi del 2025, il 40% delle persone che ha rinnovato la carta d’identità (circa novecentocinquantamila) ha esplicitamente negato il consenso. Si tratta della percentuale più alta registrata negli ultimi dieci anni, da quando, cioè, vengono raccolti i dati delle dichiarazioni di volontà sottoposte al momento del rinnovo dei documenti. 🔗metropolitanmagazine.it

Trapianti, allarme anestesisti: “Il 40% degli italiani dice no alla donazione di organi” - (Adnkronos) – In occasione della Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti, che si celebra oggi 11 aprile, la Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti) lancia una campagna di sensibilizzazione per promuovere la cultura della donazione in Italia, in un momento particolarmente critico. I dati dei primi 3 mesi […] L'articolo Trapianti, allarme anestesisti: “Il 40% degli italiani dice no alla donazione di organi” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Donazione di organi e tessuti, i più dubbiosi in Italia sono i 18-30enni e chi ha più di 60 anni - Cresce il numero di donatori e trapianti eseguiti, ma nei Comuni non accennano a diminuire i cittadini che esprimono un «no» alla donazione, durante il rinnovo del documento di identità. Il direttore del Centro nazionale trapianti: «C’è ancora un fitto numero di perplessi, persone a cui non è arrivato correttamente il messaggio del valore del dono» 🔗vanityfair.it

