Donald Trump vestito da Papa sui social della Casa Bianca | l' ultima provocazione e il peso degli Usa sul conclave

© Today.it - Donald Trump vestito da Papa sui social della Casa Bianca: l'ultima provocazione e il peso degli Usa sul conclave Donald Trump Papa. È il fotomontaggio che campeggia sui social della Casa Bianca, a pochi giorni dall'inizio del conclave che sceglierà il successore di Papa Francesco. L'immagine è stata postata anche su Truth ed è chiara: Trump è in abito talare con tanto di mitra e crocifisso dorato al collo. 🔗 . È il fotomontaggio che campeggia sui, a pochi giorni dall'inizio delche sceglierà il successore diFrancesco. L'immagine è stata postata anche su Truth ed è chiara:è in abito talare con tanto di mitra e crocifisso dorato al collo. 🔗 Today.it

Se ne parla anche su altri siti

Donald Trump rompe con l’etichetta ai funerali di Papa Francesco e si presenta con il vestito di blu - Come previsto in piazza San Pietro, durante il funerale solenne di Papa Francesco, è stato il nero a dominare sovrano il dress code, proprio come prevede l’etichetta. I capi di Stato, reali e istituzioni da tutto il mondo si sono raccolti nel lutto per i funerali di Papa Francesco. Tra mantiglie (il velo sul capo adottato per l’occasione da molte first lady e sovrane) e completi austeri, l’unica nota fuori dal coro arriva dagli Stati Uniti. 🔗ilfattoquotidiano.it

La foto di Donald Trump vestito da Papa postata sui social dalla Casa Bianca - Di ritorno dal funerale di Papa Francesco aveva detto che gli sarebbe piaciuto fare il Papa. E Donald Trump è stato virtualmente accontentato. Un fotomontaggio in versione Papa, vestito in abito talare con tanto di mitra e crocifisso dorato al collo mentre impartisce la benedizione, campeggia sui social della Casa Bianca. Ed è stata anche postata su Truth, a pochi giorni dall’inizio del conclave che sceglierà il successore di Papa Francesco. 🔗open.online

Donald Trump scherza: “Mi piacerebbe essere Papa” (poi dà il suo favorito) - Dicono che scherzasse, ma conoscendo il personaggio nemmeno poi tanto. A domanda specifica su chi possa essere il prossimo Pontefice, il presidente americano Donald Trump ha detto: “Mi piacerebbe essere Papa. Sarebbe la mia scelta numero uno“. Un’uscita provocatoria quanto improbabile, fatta in un colloquio con i giornalisti in occasione dei primi 100 giorni di presidenza, che ha suscitato reazioni curiose negli ambienti politici e religiosi. 🔗cultweb.it

Approfondimenti da altre fonti

Donald Trump vestito da papa sui social della Casa Bianca; Donald Trump vestito da Papa sui social della Casa Bianca: l'ultima provocazione e il peso degli Usa sul conclave; Trump vestito da Papa sui social della Casa Bianca: l'immagine è subito virale; Donald Trump vestito da papa sui social della Casa Bianca. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Donald Trump vestito da Papa sui social della Casa Bianca: «Mi piacerebbe essere Santo Padre» - Casa Bianca - Santa Sede: il tycoon guarda a San Pietro con ironia (e attenzione). Un fotomontaggio con Donald Trump, 78 anni, vestito da ... 🔗msn.com

Trump vestito da Papa sui social della Casa Bianca - AGI - Un fotomontaggio con Donald Trump in versione Papa, vestito in abito talare con tanto di mitra e crocifisso dorato al collo mentre impartisce la benedizione, campeggia sui social della Casa Bian ... 🔗msn.com

Donald Trump appare sui social vestito da Papa. Il post diventa virale - Ha fatto il giro del mondo in pochi secondi, l'immagine di Donald Trump in versione pontefice. Si tratta di un fotomontaggio, postato sugli account social della Casa Bianca, a pochi giorni dall'inizio ... 🔗tg.la7.it