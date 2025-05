Donald Trump vestito da Papa la foto sui social della Casa Bianca

Donald Trump ha pubblicato sui social della Casa Bianca e su Truth un suo ritratto, presumibilmente generato dall'intelligenza artificiale, in cui appare in abito talare, seduto con aria solenne in poltrona, con la mitra e la croce d'oro al collo, la mano sinistra appoggiata sulla gamba e . A pochi giorni dall'inizio del conclave, ha pubblicato sui social e su Truth un suo ritratto, presumibilmente generato dall'intelligenza artificiale, in cui appare in abito talare, seduto con aria solenne in poltrona, con la mitra e la croce d'oro al collo, la mano sinistra appoggiata sulla gamba.

Donald Trump rompe con l’etichetta ai funerali di Papa Francesco e si presenta con il vestito di blu - Come previsto in piazza San Pietro, durante il funerale solenne di Papa Francesco, è stato il nero a dominare sovrano il dress code, proprio come prevede l’etichetta. I capi di Stato, reali e istituzioni da tutto il mondo si sono raccolti nel lutto per i funerali di Papa Francesco. Tra mantiglie (il velo sul capo adottato per l’occasione da molte first lady e sovrane) e completi austeri, l’unica nota fuori dal coro arriva dagli Stati Uniti. 🔗ilfattoquotidiano.it

La foto di Donald Trump vestito da Papa postata sui social dalla Casa Bianca - Di ritorno dal funerale di Papa Francesco aveva detto che gli sarebbe piaciuto fare il Papa. E Donald Trump è stato virtualmente accontentato. Un fotomontaggio in versione Papa, vestito in abito talare con tanto di mitra e crocifisso dorato al collo mentre impartisce la benedizione, campeggia sui social della Casa Bianca. Ed è stata anche postata su Truth, a pochi giorni dall’inizio del conclave che sceglierà il successore di Papa Francesco. 🔗open.online

Donald Trump vestito da Papa sui social della Casa Bianca: l'ultima provocazione e il peso degli Usa sul conclave - Donald Trump papa. È il fotomontaggio che campeggia sui social della Casa Bianca, a pochi giorni dall'inizio del conclave che sceglierà il successore di papa Francesco. L'immagine è stata postata anche su Truth ed è chiara: Trump è in abito talare con tanto di mitra e crocifisso dorato al collo... 🔗today.it

