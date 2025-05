Donald Trump | Tutto può succedere sul rischio recessione negli USA

© Quotidiano.net - Donald Trump: "Tutto può succedere" sul rischio recessione negli USA Tutto può succedere": lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, partecipando a un programma della Nbc News.Sollecitato sulla possibilità che gli Stati Uniti entrino in recessione, Trump ha risposto: "Tutto può succedere".Il presidente Usa ha insistito sul fatto che le sue politiche porteranno a un boom dell'economia statunitense, pur riconoscendo la possibilità di una recessione. L'economia statunitense ha registrato una contrazione nei primi tre mesi dell'anno, in concomitanza con l'avvio degli aumenti dei dazi. 🔗 "Questo è un periodo di transizione. Penso che andremo alla grande", ma "può": lo ha detto il presidente degli Stati Uniti,, partecipando a un programma della Nbc News.Sollecitato sulla possibilità che gli Stati Uniti entrino inha risposto: "può".Il presidente Usa ha insistito sul fatto che le sue politiche porteranno a un boom dell'economia statunitense, pur riconoscendo la possibilità di una. L'economia statunitense ha registrato una contrazione nei primi tre mesi dell'anno, in concomitanza con l'avvio degli aumenti dei dazi. 🔗 Quotidiano.net

"Accordo con l'Ucraina, a breve la firma": il clamoroso annuncio di Donald Trump, ora può cambiare tutto - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che è pronto l'accordo con l'Ucraina sulle terre rare. "Finiremo presto", ha spiegato. Intanto A Riad si sta giocando la partita più importante. "I colloqui con gli Usa procedono in modo creativo", ha dichiarato - senza specificare cosa intenda - il capo della delegazione russa in Arabia Saudita Grigory Kasarin all'agenzia di stampa Interfax, sottolineando che i due team "capiscono ognuno le posizioni dell'altro. 🔗liberoquotidiano.it

«Vi spiego chi è davvero Donald Trump e perché tutto è truccato» - Roger Stone è stato il primo stratega politico di Donald Trump. Ha insistito per farlo correre per la Casa Bianca dagli anni Ottanta. Dopo aver iniziato la sua carriera con Richard Nixon, il 72enne ha raccontato la storia nel documentario Netflix Get me Roger Stone. E oggi con il Corriere della Sera spiega che si definisce un «agente provocatore», ma oggi non è più in prima linea. Perché è finito nelle indagini per collusione russa nelle elezioni Usa: «Due anni e mezzo indagato per crimini inesistenti, ho perso la casa, l’assicurazione, i risparmi, l’abilità di uscire in pubblico. 🔗open.online

Donald Trump: "Governo gli Usa e il mondo, nessuno può fermarmi" | Wsj: "Il presidente americano intende esentare produttori di auto dal pagamento di alcuni dazi" - Secondo i media, il presidente prepara "nuovi siluri" nei prossimi cento giorni. Nel frattempo calano i consensi tra gli elettori ispanici: il 61% lo boccia. Ma il tycoon non ci sta e attacca la stampa: "Disonesta, imbroglia sui sondaggi" 🔗tgcom24.mediaset.it

