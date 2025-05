Donald Trump sconvolgente | la foto vestito da Papa rilanciata dalla Casa Bianca

Donald Trump nei panni del Pontefice è apparsa poche ore fa sugli account social ufficiali della Casa Bianca, suscitando ampio clamore. Il fotomontaggio, pubblicato a pochi giorni dall'apertura del Conclave prevista per il 7 maggio, arriva in un momento delicato: il mondo cattolico è ancora scosso dalla scomparsa di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile.Nella foto modificata, Trump indossa gli abiti Papali completi, inclusa la mitra e un crocifisso al collo, mentre compie un gesto benedicente. L'immagine è stata condivisa anche sul suo profilo personale su Truth Social. Clamoroso, ma vero. Non è la prima volta che l'ex presidente americano accenna ironicamente a una sua possibile ascesa al soglio pontificio: in diverse occasioni ha dichiarato, con tono scherzoso, che diventare Papa sarebbe la sua "prima scelta".

