Donald Trump | Possibile recessione ma fiducia nel boom economico USA

"Questo è un periodo di transizione. Penso che andremo alla grande", ma "tutto può succedere": lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, partecipando a un programma della Nbc News. Sollecitato sulla possibilità che gli Stati Uniti entrino in recessione, Trump ha risposto: "Tutto può succedere". Il presidente Usa ha insistito sul fatto che le sue politiche porteranno a un boom dell'economia statunitense, pur riconoscendo la possibilità di una recessione. L'economia statunitense ha registrato una contrazione nei primi tre mesi dell'anno, in concomitanza con l'avvio degli aumenti dei dazi.

Vladimir Putin e Donald Trump avviano i preparativi per un vertice: possibile incontro in Arabia Saudita - Vladimir Putin e Donald Trump hanno incaricato i loro collaboratori di avviare “immediatamente” i preparativi per un incontro al vertice. Tuttavia, i dettagli dell’evento devono ancora essere definiti. Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, non ha né smentito né confermato la possibilità che il faccia a faccia tra i presidenti russo e americano possa avvenire in Arabia Saudita. Questa notizia arriva all’indomani della prima telefonata ufficiale tra il nuovo inquilino della Casa Bianca e il leader russo. 🔗ilfogliettone.it

L’economia americana può essere l’argine alla politica di Donald Trump, il rischio recessione - (Adnkronos) – Chi e che cosa potrà fermare Donald Trump? La domanda che i detrattori del presidente americano fanno e ripetono con preoccupata frequenza già dalla campagna elettorale è diventata particolarmente pressante in questi giorni anche negli Stati Uniti. E c'è una risposta che sembra delinearsi con chiarezza: a fermare Trump potrà essere l'economia americana. […] L'articolo L’economia americana può essere l’argine alla politica di Donald Trump, il rischio recessione proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Donald Trump, un terzo mandato è davvero possibile? - Da quando il presidente lo ha accennato alla Nbc non si discute d'altro. Ma il presidente potrebbe davvero essere rieletto aggirando il 22esimo emendamento? 🔗wired.it

