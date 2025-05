Donald Trump la vendetta sul Canada | alta tensione sull' Artico

© Liberoquotidiano.it - Donald Trump, la "vendetta sul Canada": alta tensione sull'Artico Artico non si gioca soltanto in Groenlandia. Ma anche nell'estremo nord del Canada, che è sempre più vulnerabile alle minacce esterne. Il motivo? Le mire strategiche di Russia e Cina, ma anche del nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ottawa, con i suoi oltre 162mila chilometri di costa, rappresenta un Paese Artico per definizione grazie anche al celebre passaggio a Nord-Ovest. La regione è popolata prevalentemente dagli inuit. E affidarsi totalmente a un sistema di difesa statunitense per proteggerla non sembra più un'opzione sostenibile.Il nuovo premier liberale Mark Carney ha sottolineato la necessità di incrementare la sicurezza ai confini settentrionali. Come spiega il Corriere della Sera, il primo ministro ha annunciato un accordo per l’utilizzo di un sistema radar australiano denominato Arctic Over-the-Horizon Radar e un piano da 420 milioni di dollari canadesi (circa 267 milioni di euro) per espandere le operazioni delle Forze armate, canadesi e alleate. 🔗 Il risikonon si gioca soltanto in Groenlandia. Ma anche nell'estremo nord del, che è sempre più vulnerabile alle minacce esterne. Il motivo? Le mire strategiche di Russia e Cina, ma anche del nuovo presidente degli Stati Uniti. Ottawa, con i suoi oltre 162mila chilometri di costa, rappresenta un Paeseper definizione grazie anche al celebre passaggio a Nord-Ovest. La regione è popolata prevalentemente dagli inuit. E affidarsi totalmente a un sistema di difesa statunitense per proteggerla non sembra più un'opzione sostenibile.Il nuovo premier liberale Mark Carney ha sottolineato la necessità di incrementare la sicurezza ai confini settentrionali. Come spiega il Corriere della Sera, il primo ministro ha annunciato un accordo per l’utilizzo di un sistema radar australiano denominato Arctic Over-the-Horizon Radar e un piano da 420 milioni di dollari canadesi (circa 267 milioni di euro) per espandere le operazioni delle Forze armate, canadesi e alleate. 🔗 Liberoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Donald Trump, la "vendetta sul Canada": occhi puntati sull'Artico - Il risiko Artico non si gioca soltanto in Groenlandia. Ma anche nell'estremo nord del Canada, che è sempre più vulnerabile alle minacce esterne. Il motivo? Le mire strategiche di Russia e Cina, ma anche del nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ottawa, con i suoi oltre 162mila chilometri di costa, rappresenta un Paese artico per definizione grazie anche al celebre passaggio a Nord-Ovest. 🔗liberoquotidiano.it

Donald Trump intensifica la guerra commerciale con il Canada, che vorrebbe annettere - L’11 marzo il presidente statunitense Donald Trump ha intensificato le minacce commerciali contro il Canada e ribadito che “l’unica cosa sensata da fare è diventare il cinquantunesimo stato americano”. Leggi 🔗internazionale.it

Nell’atlantista Canada la vittoria dei liberali è un altolà a Donald Trump - L'articolo Nell’atlantista Canada la vittoria dei liberali è un altolà a Donald Trump proviene da Linkiesta.it. 🔗linkiesta.it

Se ne parla anche su altri siti

Donald Trump, la vendetta sul Canada: occhi puntati sull'Artico | .it; Trump già studia la «vendetta» sul Canada: ecco perché passerà per l'Artico; La prossima battaglia del Canada, perché Trump sta perdendo, la buona idea di Bezos, la battaglia di Laura Santi, il Rapporto di Amnesty, la Cinebussola, 50 anni al Corriere; Stellantis chiude in Messico e in Canada per strizzare l’occhio a Trump. E fa perdere 900 posti di lavoro dei fornitori in Michigan e nell’Indiana. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump studia la «vendetta» sul Canada, e il passaggio sarà l’Artico - Il gioco strategico nell’Artico, che non coinvolge soltanto la Groenlandia , sta rendendo l’estremo nord del Canada sempre più esposto a minacce esterne. Se da un lato Russia e Cina avanzano ambizioni ... 🔗informazione.it

Trump già studia la «vendetta» sul Canada: ecco perché passerà per l'Artico - Il Canada ha appena lanciato un segnale a Trump, portando alla vittoria Mark Carney. Ma il leader Usa potrebbe ribussare con forza alle porte canadesi. Per imporre la sovranità americana sull'Artico, ... 🔗msn.com

Il vaffa del Canada a Donald Trump: i liberali di Mark Carney vincono le elezioni - Per poco non ha i numeri per un governo di maggioranza. Sconfitti i conservatori di Polievre (che non ottiene nemmeno il seggio in Parlamento), per mesi in ... 🔗huffingtonpost.it