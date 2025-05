Donald Trump in versione Papa fa impazzire la sinistra

Basta una foto della Casa Bianca per scatenare la sinistra. Protagonista Donald Trump. Gli account ufficiali hanno infatti rilanciato un'immagine creata con l'intelligenza artificiale raffigurante il presidente americano nei panni del Papa. Il fotomontaggio, pubblicato a pochi giorni dall'apertura del Conclave prevista per il 7 maggio, ha sollevato una vera e propria polemica con la sinistra italiana tutta indignata. Si parte con il senatore Enrico Borghi. L'esponente di Italia viva si dice sconvolto "nel vedere quell'immagine di Trump vestito da Papa. Quel fotomontaggio non solo offende milioni di fedeli, ma è anche un tentativo di ingerenza molto grave sul Conclave che sta per aprirsi. E credo che Giorgia Meloni, tra questa vicenda e il Canada, cominci a sentire un po' di puzza di bruciato e giochi a provare a smarcarsi un po'.

Trump versione papa: l’immagine pubblicata da The Donald a pochi giorni dal conclave - A pochi giorni dall’inizio del conclave per la successione di Francesco, Donald Trump ha pubblicato su Truth un’immagine, realizzata con l’intelligenza artificiale, che vede l’attuale presidente Usa nei panni del papa. L’immagine, condivisa poi anche dall’account X della Casa Bianca, raffigura Trump in abito talare e in atto benedicente, con la mitra in testa e il crocifisso al collo. Pochi giorni fa, scherzando sull’elezione del prossimo pontefice, il presidente Usa aveva detto: «Mi piacerebbe essere papa, sarei la mia prima scelta». 🔗lettera43.it

Donald Trump scherza: “Mi piacerebbe essere Papa” (poi dà il suo favorito) - Dicono che scherzasse, ma conoscendo il personaggio nemmeno poi tanto. A domanda specifica su chi possa essere il prossimo Pontefice, il presidente americano Donald Trump ha detto: “Mi piacerebbe essere Papa. Sarebbe la mia scelta numero uno“. Un’uscita provocatoria quanto improbabile, fatta in un colloquio con i giornalisti in occasione dei primi 100 giorni di presidenza, che ha suscitato reazioni curiose negli ambienti politici e religiosi. 🔗cultweb.it

Perchè Donald Trump ha pubblicato una foto vestito da papa? la foto virale pubblicata sui social - Ieri Donald Trump ha sorpreso tutti pubblicando sui suoi profili social una foto in cui appare vestito da papa. L’immagine, apparsa inizialmente su Truth Social e poi rilanciata da altri canali, mostra il presidente degli Stati Uniti con abiti papali completi: mitra, croce pettorale e gesto benedicente. Un contenuto che ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale nel giro di poche ore. 🔗chiccheinformatiche.com

