Donald Trump in un discorso agli studenti universitari ha imitato un' atleta transgender sapendo di far arrabbiare Melania

Donald Trump promette tariffe e tasse reciproche nel discorso sullo stato dell'Unione - "Qualunque tariffa ci applicheranno, noi applicheremo loro una tariffa. Qualunque tassa ci applicheranno, noi applichiamo loro una tassa. Se loro applicheranno tariffe non monetarie per tenerci fuori dal loro mercato, allora noi applichiamo barriere non monetarie per tenerli fuori dal nostro mercato. Prenderemo trilioni di dollari e creeremo posti di lavoro come non abbiamo mai visto prima": lo afferma Donald Trump nel discorso sullo stato dell'Unione, di cui la Casa Bianca ha anticipato alcuni passaggi. 🔗quotidiano.net

Donald Trump, il primo discorso al Congresso è uno schiaffo al mondo - Si è tenuto poche ore fa il primo discorso di Donald Trump alle camere riunite del Congresso, da quando è tornato alla Casa Bianca. Il presidente americano ha parlato per poco più di un’ora e mezza, rivendicando la propria linea politica nei più disparati ambiti: dal contrasto all’immigrazione clandestina alle questioni internazionali, passando per la linea dura contro l’ideologia progressista. Un sunto, se vogliamo, della sua idea di America First. 🔗panorama.it

Con i bruschi tagli di teste avviati da Elon Musk Donald Trump punta a dare agli americani la frittata low cost - I bruschi tagli di teste nell’amministrazione pubblica Usa avviati da Elon Musk con il suo Doge hanno fatto la frittata. Lo penseranno sicuramente i malcapitati, e anche chi vede privare di preziosi bagagli di esperienza la delicata macchina pubblica americana. Ma in questo caso non si tratta di una metafora. È proprio alla frittata – una frittata low cost – che punta Donald Trump con parte dei risparmi che verranno dalla riduzione della spesa pubblica. 🔗open.online

Discorso di Donald Trump ai laureandi dell'Alabama, dalle uova alle Big Tech che ora "mi baciano il c***" - Cosa ha detto il presidente Usa Donald Trump nel discorso agli studenti in Alabama, il passaggio sui magnati delle Big Tech che gli "baciano il c***" ... 🔗virgilio.it

Trump agli studenti: "I 'grandi' di…" - Donald Trump torna a infiammare il dibattito. Il presidente degli Stati Uniti nel corso di un discorso davanti agli studenti dell’Università dell’Alabama è stato a dir poco tranchant… Leggi ... 🔗informazione.it

Trump torna con frase shock: “I signori di Internet mi odiavano, ora mi baciano il c…” - Donald Trump fa il bis e ripete un'espressione colorita già usata il mese scorso: i magnati di internet "mi odiavano durante il mio primo mandato, e ora mi leccano il culo". 🔗tg.la7.it