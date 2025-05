Donald Trump in Arabia Saudita | vertice con i leader del Consiglio di cooperazione del Golfo

© Quotidiano.net - Donald Trump in Arabia Saudita: vertice con i leader del Consiglio di cooperazione del Golfo Donald Trump ha in programma di tenere un vertice con i leader dei Paesi del Golfo durante la sua visita ufficiale in Arabia Saudita tra 10 giorni. Lo riferisce il sito israeliano Walla, solitamente ben informato sui dossier mediorientali.Il principe Saudita bin Salman prevede di invitare al vertice i leader di tutti i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo: Emirati, Bahrein, Kuwait, Oman e Qatar. Trump è atteso a Riad il 13 maggio, il vertice è previsto il 14. Fonti affermano che una visita in Israele non è prevista poiché a breve non vi sarà un accordo per il rilascio dei rapiti e la tregua a Gaza. 🔗 Il presidenteha in programma di tenere uncon idei Paesi deldurante la sua visita ufficiale intra 10 giorni. Lo riferisce il sito israeliano Walla, solitamente ben informato sui dossier mediorientali.Il principebin Salman prevede di invitare aldi tutti i Paesi deldidel: Emirati, Bahrein, Kuwait, Oman e Qatar.è atteso a Riad il 13 maggio, ilè previsto il 14. Fonti affermano che una visita in Israele non è prevista poiché a breve non vi sarà un accordo per il rilascio dei rapiti e la tregua a Gaza. 🔗 Quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Vladimir Putin e Donald Trump avviano i preparativi per un vertice: possibile incontro in Arabia Saudita - Vladimir Putin e Donald Trump hanno incaricato i loro collaboratori di avviare “immediatamente” i preparativi per un incontro al vertice. Tuttavia, i dettagli dell’evento devono ancora essere definiti. Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, non ha né smentito né confermato la possibilità che il faccia a faccia tra i presidenti russo e americano possa avvenire in Arabia Saudita. Questa notizia arriva all’indomani della prima telefonata ufficiale tra il nuovo inquilino della Casa Bianca e il leader russo. 🔗ilfogliettone.it

Donald Trump incontrerà presto Putin, Rubio è arrivato in Arabia Saudita - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accennato alla possibilità di un incontro, “molto presto”, con il leader russo Vladimir Putin. “Stiamo procedendo. Stiamo cercando di arrivare a una pace con la Russia, l’Ucraina, e ci stiamo lavorando molto” ha risposto nelle scorse ore ai giornalisti in Florida, come riportano i media americani. E si è detto convinto che Putin “voglia fermare i combattimenti”. 🔗metropolitanmagazine.it

Incontro Trump-Putin in Arabia Saudita, il Cremlino: «I preparativi richiederanno tempo» - Donald Trump su Truth ha ribadito di aver fatto «una bella chiacchierata con la Russia e l’Ucraina ieri» e che «ci sono buone possibilità di mettere fine a quella orribile e sanguinosa guerra». L’incontro annunciato con Vladimir Putin, che si dovrebbe tenere in Arabia Saudita e che potrebbe portare al vero avvio di negoziati, non è però imminente. «I preparativi per un vertice del genere richiederanno tempo. 🔗lettera43.it

Su questo argomento da altre fonti

Un altro affare della famiglia Trump con un governo estero; 'Trump terrà un vertice con i Paesi del Golfo in Arabia'; Arabia Saudita: il fattore petrolio e il fattore Trump; 'Trump terrà un vertice con i Paesi del Golfo in Arabia'. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

'Trump terrà un vertice con i Paesi del Golfo in Arabia' - Il presidente Donald Trump ha in programma di tenere un vertice con i leader dei Paesi del Golfo durante la sua visita ufficiale in Arabia Saudita tra 10 giorni. Lo riferisce il sito israeliano Walla, ... 🔗ansa.it

Mercato del petrolio in mano all’Arabia Saudita, la rivincita del principe ereditario MbS - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Un altro affare della famiglia Trump con un governo estero - Quello del Qatar, dove Eric Trump ha presentato l'ennesimo progetto per costruire un resort di lusso e un campo da golf, anche con fondi dell'Arabia Saudita ... 🔗ilpost.it