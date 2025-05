Donald Trump fa condividere dall' account della Casa Bianca una foto di lui vestito da Papa E diventa virale

© Vanityfair.it - Donald Trump fa condividere dall'account della Casa Bianca una foto di lui vestito da Papa. E diventa virale Il presidente utilizza l'intelligenza artificiale e i canali ufficiali di comunicazione del governo statunitense per far parlare di sé in tutto il mondo 🔗 Vanityfair.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Madonna su Donald Trump: “Abbiamo un presidente che si definisce re, se è uno scherzo non fa ridere” - Nuova stoccata di Madonna al Presidente Donald Trump, a seguito del discusso post pubblicato dall’account della Casa Bianca su X nella giornata di mercoledì 19 febbraio. Condividendo una copertina falsa di Time, dove il titolo era stato modificato per inserire il nome di Trump, aggiungendo una didascalia nella quale si legge “lunga vita al re” insieme alla foto del Tycoon che indossa una corona. 🔗metropolitanmagazine.it

"Credo sia difficile dargli torto". Donald Trump, Rampini fa impazzire la sinistra | Video - A 4 di sera, il talk show politico di Rete 4, tiene ancora banco la questione Ucraina. In studio, gli ospiti hanno discusso circa i tentativi portati avanti dall'amministrazione Trump per trovare una accordo per un cessate il fuoco e una pace duratura tra Kiev e la Russia. Con il tycoon che, in questi giorni, ha minacciato la Russia di mettere in campo dei dazi se Mosca continuerà a bombardare il territorio ucraina. 🔗liberoquotidiano.it

Trump a Meloni: «Giorgia, una cara amica». Donald non fa il maschio alfa (e Vance stavolta si defila) - Lei lo ha saputo prendere. E lui, Donald, di fronte a Giorgia, è stato l?opposto del maschio alfa, del virilismo, del facciamo a chi è più forte e il più forte sono... 🔗ilmessaggero.it

Su questo argomento da altre fonti

Donald Trump fa condividere dall'account della Casa Bianca una foto di lui vestito da Papa. E diventa virale; Trump ammette il rischio recessione per l’economia Usa: “Papa Donald” fa i conti col flop dei primi 100 giorni; Il dietrofront di Trump ha una spiegazione; Trump sta abbandonando Kiev per abbracciare Mosca. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump ammette il rischio recessione per l’economia Usa: “Papa Donald” fa i conti col flop dei primi 100 giorni - Papa Donald per la prima volta ammette il rischio recessione negli Stati Uniti. Parliamo ovviamente di Donald Trump, il presidente Usa che sui social della Casa Bianca ha fatto condividere un fotomont ... 🔗msn.com

Donald Trump posta un fotomontaggio da papa, il web impazzisce. La Casa Bianca rilancia su Truth Social - Un'immagine surreale fa il giro dei social: l'ex presidente americano ritratto con abiti pontifici. Il post diventa virale a pochi giorni dall'inizio del conclave. 🔗casertaweb.com

Trump versione papa: l’immagine pubblicata da The Donald a pochi giorni dal conclave - A pochi giorni dall’inizio del conclave per la successione di Francesco, Donald Trump ha pubblicato su Truth un’immagine, realizzata con l’intelligenza artificiale, che vede l’attuale presidente Usa n ... 🔗msn.com